指柯文哲逃避又說謊 姚文智：比吳敦義還厲害的liar

2018-10-13 13:25

〔記者楊心慧／台北報導〕選戰進入倒數階段，台北市各議員參選人紛紛成立競選總部，民進黨台北市長參選人姚文智今上午出席謝維洲競總成立，接受媒體訪問時，再批台北市長柯文哲不敢辯論，面對問題經常逃避，甚至批柯不參加辯論是件可恥的事，指柯是有經驗的liar、比吳敦義還厲害的liar。

姚文智、國民黨台北市長參選人丁守中都要求辯論，但柯文哲卻稱等11月請假後再專心處理，姚文智今表示，首都市長選舉，辯論是基本要求，辯論可以把4年過去政績或挑戰者想法講清楚，不參加辯論，市民應群體唾棄，也是件可恥的事。

姚文智說，柯文哲一直拿理由和藉口不參加辯論，若質疑柯的政策白皮書，柯又會反駁「那你們能提出來嗎？」都是在用文字遊戲或取巧的話術面對問題，而對柯文哲政策白皮書提的質疑，每項都有明確的考證，像是說U-car是電動車，卻被發現只有10％電動車，被質疑時卻推說是「市場機制」，根本是胡說八道，問柯文哲A他就會回答B，其他問題也是這樣。

姚文智也舉台北市鉛水管的例子，他表示，當時謝維洲提出鉛水管的問題，柯文哲宣稱100％完成後，卻又被抓到有9371件沒完成，「這樣虛假、說謊liar的風格，充斥在柯文哲執政間，我會和大家報告什麼叫做有經驗的liar，什麼叫做比吳敦義還厲害的liar。」

至於怎麼看柯文哲推出「阿北面對面」影片？姚文智則說，這是選舉花招，他不覺得有什麼特別的，柯面對很多問題經常逃避，認為柯無法面對整個市政毫無政績，像是所謂的還債都是騙局。