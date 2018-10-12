新竹縣議會第18屆議員風波多 36席若無意外將有42人當過

除了轉換跑道、涉及賄選或貪瀆被解職者，新竹縣議會第18屆縣議員中，也有勞動黨高偉凱（前左）、綠黨周江杰（前右）因為抗議議會通過「非自住」住家用房屋稅率而自行辭職的。（資料照，記者黃美珠攝）

2018-10-12 22:18

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣議會第18屆縣議員任期今年12月24日屆滿，36席如無意外，前後將有42人先後「金榜題名」。這36席議員中，有人因賄選被解職換人遞補「上座」，有人為抗議議會通過的法案掛冠而去。也有人更上層樓當了立委，但最慘的還是近日被定罪的5名涉貪藍營議員，在任期屆滿前要依法交棒給當年的落選頭遞補，讓他們當上新竹縣有史以來任期最迷你的議員。

新竹縣選委會表示，最高法院駁回涉案議員的上訴後判刑定讞，內政部、中選會會依職權對被定罪的5名議員啟動解職機制，這時他們所屬選區當年的「落選頭」，只要得票數有當年「最後一名」當選者得票數的一半以上，就可遞補上任。

所以，竹北選區，林保光、蘇明輝將依序由民進黨郭鴻德、國民黨蔡志環遞補。關西選區則是無黨羅吉燾遞補劉良彬。山地原住民選區是無黨張定中取代趙一先。

至於平地原住民選區，當年彭文彬和林光榮爭搶1席，由林光榮以710票贏過彭文彬的183票，但因彭文彬得票數沒有林光榮的一半，所以彭文彬無法遞補。

新竹縣目前全縣人口55萬6000多人，縣議員的總公民投票數是42萬8900多人，這次改選仍將維持本（18）屆36席局面。

根據縣議會的資料顯示，本屆議員上任後迄今，先有湖口選區黃永傳。吳菊花以及竹東選區吳勝松涉賄被解職，分由甄克堅、林昭錡遞補。

其中，湖口當年是6人搶5席，黃永傳先被解職，甄克堅遞補上後，吳菊花再被解職，結果「後繼無人」，所以吳菊花的席次始終空著，議會名為36席，實際只有35席。

後來林為洲轉戰立委，高偉凱、周江杰又抗議議會通過「非自住」住家用房屋稅率案辭職，3人都因所屬選區的議員缺額席次沒有過半而不遞補，終使本屆議會實際只有32名議員議事。

如今林光榮等5人最快1個月內將被解職，然後由前述4名「落選頭」遞補上任，如無再有意外，新竹縣議會第18屆36席議員，將出現共42人當過的罕見狀況，其中從當選就職日起能一路到安全下莊的只有25人。