深澳不建了 蘇辦籲對手勿再消費深澳

2018-10-12 15:59

〔記者何玉華／新北報導〕行政院長賴清德表示觀塘第三天然氣接收站興建完成後，將有充分多餘電力可供應，宣布停止興建深澳電廠，民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌對深澳電廠與國家能源政策的態度始終如一，新北市400萬人口要過好生活，不能沒有電，但為了市民健康，一定要安全、沒有污染。

黃韋鈞強調，蘇貞昌認為穩定供電和空污減排都是政府的責任，這些問題都應該要回到專業、科學的問題本質來理性討論，現在經濟部經評估、盤點後，決定停建深澳電廠，這就是專業問題，專業解決，也才是對於國家能源戰略以及民生經濟發展負責任的作法，這是行政團隊展現出的積極作為。

黃韋鈞表示，這個世界不缺沒有立場，不負責任，不找尋解決方法的政客，但我們需要的是一個帶領人民走出困境，解決問題的首長，尤其能源政策是關係民眾生活及經濟發展的嚴肅課題，不應該為了個人的選舉利益，利用造假的影片、造假的公投連署案，將整場選舉簡略成一個電廠的問題。

黃韋鈞呼籲，惡質的選舉操作到此為止，選舉應該回歸到市政的討論，比較參選人的操守、能力、政見，這不但是尊重市民的應有態度，也是參選人在選舉中應該做到的最起碼的事情，他也請對手陣營從現在起好好談市政，不要再消費深澳了。