居住證是過渡 學者：北京遲早要台人辦中國身份證

陸委會與政大合辦中國居住證衝擊與影響座談會，由政大法學院院長王文杰主持，邀請東吳大學法律系教授程明修、台灣智庫諮詢委員董立文與范世平等人出席。（記者鍾麗華攝）

2018-10-12 14:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國發放台灣居民居住證，台灣師大政治所教授范世平認為，這是邁向發放中國身份證給台灣民眾的一個過渡，未來也不排除北京直接取消台胞證，讓在中國的台灣人只拿居住證，或「一步到位」直接發身份證，他認為，「這是遲早的事，而且腳步會加快」。

陸委會與政大合辦中國居住證衝擊與影響座談會，由政大法學院院長王文杰主持，邀請東吳大學法律系教授程明修、台灣智庫諮詢委員董立文與范世平等人出席。

范世平研判，中國沒有持續發佈台灣民眾申領居住證的人數，是因申領不如預期，據了解，各級台辦現正用盡各種利誘威逼方式，「讓數字好看」。他認為，台灣人不願申辦其實是因為恐懼，萬一公民身份編碼連結到社會信用體系，一旦評分很低，就無法買機票，回不了台灣，變成台流。

范世平指出，連知名影星范冰冰都「被追稅」、阿里巴巴創辦人馬雲「被退休」、國際刑警組織主席、中共公安部副部長孟宏偉「被失蹤」，中國在人權上的侵害與危害，已讓申辦居住證蒙上陰影，不是台灣對居住證潑髒水，而是中國自己。

范世平強調，中國做事的邏輯不能以常態思考，在美中貿易戰下，中國若拿台灣開刀，直接要在中國的台灣民眾辦中國身份證，如是如此，他一點也不意外。這可滿足中國的統戰宣傳，把台灣類國民化、內國化。

董立文表示，中國試圖藉居住證模糊兩岸間的國籍、戶籍、身份界線，造成台灣的國家安全與人民安全的雙重風險，尤其還有「公民身份編碼」，無論是所謂準國民待遇或超國民待遇，其實就是越來越趨近中國人民的待遇，讓中國的監控與管制，大開方便之門。

程明修說，居住證有「公民身分號碼」、指紋資訊，這代表已把台灣民眾鎖定到中國公民的法律地位，這確實有國家認同模糊疑慮，作為取消部分公民權的論述依據，合憲性會比較高一點。