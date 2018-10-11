衛武營將開幕 陳其邁：可創造300億元文化與觀光產值

2018-10-11 17:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕衛武營國家藝術文化中心將於10月13日開幕，高雄市多名立委今天與民進黨高雄市長參選人陳其邁共同召開記者會，陳其邁指出，衛武營國家藝術中心的成立，與未來即將完工的流行音樂中心，是高雄做為文化港最重要的影音雙引擎，可扶植在地藝文團體，預計可以創造300億元文化與觀光產值。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜打出「經濟牌」，稱高雄「又老又窮」，導致青年北漂工作。陳其邁於記者會上指出，近年高雄大力招商，邀請華邦電來投資，但也有很多人來高雄工作，所以不應該拿片段資訊來解讀。

韓國瑜支持者拍攝「陪我回家」影片，訴說北漂青年處境，卻遭爆出抄襲成功大學學生會在自製片段，原創者張芷菱指出，不排除提出告訴。

擔任陳其邁競選辦公室發言人團召集人的民進黨立委趙天麟表示，韓陣營和支持者不斷在網路上散佈移花接木、變造的影片，連一句致歉都沒有看到，一個對著作權不尊重的候選人，怎能期待對於城市發展創意跟法律有所尊重？呼籲韓國瑜處理文宣要有格調，不要輕易惡搞別人創意。

從學生時期就參與衛武營公園運動的陳其邁說，衛武營在努力26年後終於正式啟用，將是高雄新歷史的里程碑，他參選高雄市長，提出城市發展政策，以文化港樞紐的方向前進，衛武營將結合未來的流行音樂中心，成為高雄文化未來的引擎。

同樣推動衛武營藝文中心的民進黨立委管碧玲表示，高雄人長期看到50公頃的軍營土地被圍起來，如今終於在民進黨努力之下，衛武營成為高雄人重要的綠地和藝術園區。

被問到日前對手韓國瑜與網紅「館長」一同直播，館長也邀請陳其邁上直播，許多網友收看。陳其邁表示，應該要看政策牛肉，不是比肌肉，也應該看候選人政策質量，而不是看網路聲量。