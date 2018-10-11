挺同反同對決 伴侶盟籲3振反同公投

挺同反同對決，伴侶盟赴中選會大門口前，呼籲三振反同公投。（記者李欣芳攝）

2018-10-11 10:45

〔記者李欣芳／台北報導〕挺同與反同的公投案正式開打！中選會今天上午公布挺同團體發動的2項公投案初步查對結果跨越連署門檻後，伴侶盟等挺同團體上午赴中選會，宣布針對下一代幸福聯盟的反同愛家3個公投案，依法向中選會申請成立3個反對意見辦公室，堅決反對反同愛家3公投主張的民法婚姻限定在一男一女、訂立隔離同志的專法、禁止國中小實施同志教育。

挺同團體發動的2項公投案，經中選會上午公布戶政機關查對結果均跨第2階段連署門檻28萬1745人，將可在11月24日與九合一選舉同步舉行，也將與中選會已公告成案的下一代幸福聯盟的愛家3公投案對決。

伴侶盟表示，鑑於11月開始中選會將陸續舉辦公投電視意見發表會，反對意見辦公室將有資格爭取擔任反方代表。伴侶盟團隊已經開始積極準備，力求在全國電視媒體前，戳破反同組織以「愛家」為名，實際上卻是包藏歧視與仇恨的真面目。相較於資源豐沛有能力買電視廣告的反同組織，同志平權組織矢志把危機化為轉機，充分利用公共辯論的機會，把正確的訊息傳遞給大眾，爭取更多支持平權的力量。

伴侶盟常務理事許秀雯、伴侶盟秘書長簡至潔等人今天與來自全台的同志組織代表在中選會大門口一齊比出勝利V的手勢，呼籲支持者在11月24日投出「兩好三壞」，對平權公投投出兩個同意票、對愛家反同公投投出3個不同意票，3振歧視，讓台灣迎向真正平權的未來。

許秀雯指出，中選會不應讓有違憲疑慮的反同愛家3公投案成立，伴侶盟並表明對挺同2項公投案在年底選舉過關有信心。