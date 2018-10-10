國慶大典與賴清德說了什麼？ 吳敦義這麼說…

前副總統吳敦義（前左）、行政院長賴清德（前右）出席國慶大會時頻頻交談。（記者黃耀徵攝）

2018-10-10 18:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天上午出席總統府前的國慶大典，與毗鄰而坐的行政院長賴清德不時交頭接耳，他下午參加完「愛國旗愛國家」國慶大會活動後受訪時說，他當時提醒賴清德應該主動調查一下為何台南、高雄水災後出現那麼多坑洞，否則會被外界誤會是擔任台南市長時期所打下的狀況。

吳敦義還說，賴揆對於他在馬政府時期擔任兩年半的行政院長，「他（賴揆）說我做得很好」，並為自己曾經公開宣稱吳敦敦擔任高雄市長任內也發生好幾次遇雨成災，「他（賴揆）說他講錯了，後來有更正，我說如果你不更正，我就會告訴你叫『賴三寶』。」

吳敦義指出，過去擔任高雄市長任內只有一次發生三民區淹水，後來他在當地挖了一個滯洪池並疏浚河川，前高雄市長陳菊任內卻把滯洪池當成萬靈丹，那是錯誤的，一定要把河川、下水道做好，「後來高雄在我市長任內沒有任何天災，她為什麼不學一下？」今天他告訴賴揆做下水道很重要，賴揆則回說謝謝。

吳敦義還說，賴揆當面向他表達感謝，提到自己過去擔任台南市長時，由於沒給議員配合款而被議會攻擊，當時擔任行政院長的他在院會說，自己擔任地方首長也沒有給議員工程配合款，賴揆還非常感謝他在院長任內對台南市照顧得很周延。

吳敦義說，賴揆跟他說，兩人都是從來沒有發生污點，沒有貪污、侵佔、炒地皮、拿回扣等各種不名譽的事情，他則告訴賴揆，目前仍在接受檢驗中，「你的路還很長」，要做好行政院長。