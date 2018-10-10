挺兒子學妹 柯文哲父母替中市議員參選人站台

2018-10-10 16:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離選舉投票只剩下40多天，柯媽及柯爸也展開輔選的行程，今天特地到柯文哲的學妹、參選台中市第三選區（烏日大肚龍井）的無黨籍市議員參選人賴怡均競選總部站台，柯媽表示，因為賴怡均是台大醫學院畢業，二話不說就來站台。

參選台中市第三選區烏日大肚龍井的無黨籍市議員參選人賴怡均是台大醫學院畢業，是柯文哲的學妹，在柯文哲提出簽認同卡時，賴怡均是第一個簽。

柯媽柯爸今天到賴怡均的競選總部，柯媽表示，一聽到賴怡均是台大醫學院畢業，就同意為她站台，柯媽並細數教育柯文哲的過程。

柯媽表示，因為她很重視孩子的教育，因此什麼事都不讓柯P做，但週日就要求柯P要自行清理自己的房間。

此外，柯媽表示，她很重視柯P的睡眠，柯P在念高中時，念書念到凌晨，但她認為念到凌晨，第二天就無法上課，因此她要求柯P念到12點就要睡覺。

此外，她還表示，柯P開始當市長時很辛苦，非常認真當市長，只想把市政做好，但被人罵，就有名嘴批柯P已不是素人，現在開始搞權謀，但是現在只是不要白目一點，就被罵權謀。

還有一次台北市政府要宣傳台北市65歲老人可免費打肺炎鏈球菌疫苗，因為找藝人要30萬，因此柯文哲就找她宣傳，她便到市府跟柯文哲吃便當，結果竟然被說干政，讓她無法接受。

柯P受歡迎，柯媽也不遑多讓，相當受歡迎，很多民眾都搶著跟柯媽照相，如同柯媽的紛絲會。