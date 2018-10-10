丁守中競選雙十成立 馬吳郝同台造勢

國民黨台北市長參選人丁守中競選總部今天成立，前總統馬英九（右四）、國民黨主席吳敦義（右二）、副主席郝龍斌（左四）為丁守中合體站台。（記者簡惠茹攝）

2018-10-10 12:35

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中競選總部今天成立，國民黨大咖雲集，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌為丁守中合體站台，為丁守中拉票，馬英九要大家不要再選錯人，吳敦義則說台北非贏不可，郝龍斌則說，看到丁守中就看到台北未來的希望。

丁守中今天在和平西路一段的競選總部舉行成立大會，國民黨黨內要角紛紛到場祝賀，最後更在馬英九、吳敦義、郝龍斌合體下，4人一起推出國旗蛋糕，慶祝雙十節，也祝賀丁守中競選總部成立。

馬英九表示，他把棒子交給郝龍斌，當時列舉43項任務，郝龍斌都完成了，例如12個行政區，每個行政區一個運動中心，他自己任內完成6間，開放4間，郝龍斌第一任就全部完成，他任內悠遊卡發行800多萬份，郝龍斌任期結束時已經超過5千萬份，一棒接一棒，棒棒是強棒，配合得很好，工作持續。

馬英九指出，可是4年前就沒辦法配合這麼好了，柯市長8年要蓋5萬戶公宅，現在2千多戶都是郝龍斌任內發包施工的，要找柯文哲的市政建設還真不容易，台北市跟其他城市比起來越來越沒有進步象徵，現在台北市沒有辦法當領頭羊了，4年前選錯人，今年不能再錯了，丁守中可以延續他和郝龍斌的傳統，把台北市建設成更先進的城市。

馬英九指出，選舉到了今天，投票只剩下40幾天，大家一定要全力拉票，攻勢更凌厲，跟民眾更有互動，政見更具體，舉手投足更有號召力。

吳敦義則表示，馬英九當市長的時候很棒，後來還做了總統，維持兩岸和平穩定發展，不像現在蔡英文女士剛做總統沒多久，前幾個月就發生三個分屍案，很傷腦筋，蔡常常吹牛20年來經濟最好，可能沒看報紙，不但輸給李登輝總統，經濟成長率也輸給陳水扁，尤其輸給馬英九更多。

吳敦義說，他昨天跑了一整天台南，感受到高思博都有機會，高雄更不用說，如果合打很有機會把南部雙城贏回來，台北更是非贏不可。

郝龍斌則批評柯文哲大巨蛋非法停工，將來如果打官司，台北市政府一定會輸，還要賠300億元，這個錢統統是每位市民的納稅錢，不只是大巨蛋問題很大，台北藝術中心其實應該在他卸任後6個月蓋好，但是卻動也沒動，看到丁守中就看到了台北的希望，看到國民黨的希望，也看到中華民國的希望，今天是國慶日，現在的執政者不重視國慶，他希望能夠在明年的雙十節，讓丁守中來主持活動。