馬英九出席桃園龜山升旗典禮 痛批「台灣走向不自由的民主」

2018-10-10 11:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕前總統馬英九上午到桃園市龜山區的陸光新城參加升旗典禮，希望支持者能力挺陳學聖、聶哲淵當選桃園市長、桃園市議員，他說，一個星期內，中央政府已經有2個首長請辭，顯見中央政府違法濫權，已經讓「台灣走向不自由的民主」。

馬英九上午到陸光新城參加升旗典禮與聶哲淵競選總部成立大會，他的超人氣，吸引了許多婆婆媽媽前來與他爭相拍照。看著冉冉升旗的國旗，民眾或激動地紅了眼眶，或手搖國旗高聲唱歌，氣氛熱絡。

馬英九說，他民國40年間搬來台灣時，第一站就在桃園大園，所以桃園對他來說，一直是很有感情的地方。陳學聖曾任桃園縣政府文化局長，經歷完整，是出任桃園市長最適合的人選，「學聖沒有輸的權利，非贏不可！」

「政黨輪替之後台灣面臨經濟低迷、兩岸關係冷凍、民主制度受到衝突等問題」，馬英九說，如今一個星期內，更有2個內閣首長辭職，顯見政府違法濫權，台灣甚至已經走向「不自由的民主」。

陳學聖以頻頻滴水的天幕設施為例，痛批市府「連天幕都做不好，還有什麼做的好」，他說，過去這些年，看到太多民進黨光怪陸離的行為，連促進轉型正義委員會都被說是東廠，變成民進黨打擊異己的手段，不僅副主委請辭、現在連主委都請辭，簡直就是「連裡面的人都看不下去」。

陳學聖補充，民進黨不管環評制度，在幕後下指導棋，要把新北市民眾不要的電廠下架，卻讓桃園接收、讓桃園民眾成為祭品，原因無他，就是因為民進黨中央認定桃園穩贏、鄭文燦票太多，希望民眾要用選票讓民進黨中央知道「桃園人不是二等公民」。