密訪民進黨團同框小英？ 葛特曼幽默回應打臉假新聞

網路上出現移花接木的假新聞照片，《屠殺》作者伊森葛特曼竟與總統蔡英文合影，並稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」。（圖取自三立新聞網）

2018-10-09 18:18

〔即時新聞／綜合報導〕假新聞再度出現！近日網路上流傳一張《三立新聞》的新聞畫面，稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」，但《屠殺》作者葛特曼的頭部卻很不自然，明顯為移花接木惡意變造。對此，葛特曼在臉書幽默回應這則假新聞，「我太太絕不會讓我打這種藍色毛質領帶去那麼重要的場合」。

據《三立新聞網》報導，蔡英文2016年當選總統沒多久，前美國總統歐巴馬派遣前國務卿伯恩斯（William Burns）來台，由時任AIT主席薄瑞光和AIT處長梅健華陪同拜會，蔡英文則由時任民進黨秘書長吳釗燮與前外交部長黃志芳陪同，並一同合照。

在原照片中，由左至右分別是梅健華、伯恩斯、蔡英文、薄瑞光和吳釗燮，但變造過的照片則將伯恩斯改成民進黨秘書長洪耀福、薄瑞光改為葛特曼；照片明顯可見葛特曼的頭與身形不符，光線也怪怪的，而洪耀福竟和葛特曼一樣高。對於該惡意變造的照片，三立新聞網則表示已向刑事局報案。

葛特曼也在臉書PO出真假照片的對比圖，幽默回應，「有一張我和蔡總統合照的愚蠢假照片，我想說的是，『我太太絕不會讓我打這種藍色毛質領帶去那麼重要的場合』」。