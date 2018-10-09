公投綁大選今增6案 中選會將全部告發死亡連署

2018-10-09 15:41

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會今天中午加開委員會議，將各地戶政機關第二階段公投連署書查對結果送回的國民黨反核食、反深澳電廠、下一代幸福聯盟愛家公投3案、紀政的東奧正名共6案會送交審議，由於份數都超過法定門檻，6案都通過成立可合併11月24日九合一選舉投票。

不過，因6個公投案都有死亡連署，中選會認定這是百分之百偽造，委員會決議針對這6公投案都提出刑事告發。

中選會副主委陳朝建在下午會後受訪表示，中選會今天的委員會會議通過上述6案全國性公投案，另有關連署前已死亡的連署部分，均依刑事訴訟法第241條之規定，應予告發。

目前推估年底約有10案公投可望綁大選，中選會日前已決議國民黨立委盧秀燕的反空污案成案可綁大選，編為公投第7案，但因死人連署比例過高，中選會委員會也決議，針對反空污案依法啟動刑事告發，「全案移送」檢調調查。中選會今天加開委員會議，又認定上述6個公投案成立，但採同樣標準告發。

這6案當中死亡連署比例最高的是國民黨副主席郝龍斌所提反核食公投案，連署死亡有1萬1534人，偽造情事7萬2810人。其次為國民黨立委林德福所提反深澳電廠公投案部分，死亡連署1萬1461人，偽造情事更有7萬2184人。