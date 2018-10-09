盧秀燕稱總部設大里因空污嚴重 林佳龍總部批抹黑

2018-10-09 14:22

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕，將在14日舉辦競選總部成立大會，當晚國民黨六都參選人也將合體舉辦萬人造勢大會，盧秀燕今天和競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒等人召開記者會，一起啟動象徵台中未來的雷射球，強調大里是市府前衛生局長認證空污最嚴重的地方，總部設在這裡是宣示當選後將致力改善空污；林佳龍競選總部則澄清，大里PM2.5平均值，已從103年的29.4微克，下降至106年的20.6微克，呼籲盧多提政見，不要用謊言抹黑大里。

盧秀燕今天在競選總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒、副主委楊瓊瓔等人陪同下召開記者會，表示大里的競選總部將在14日上午成立，當天晚上六都參選人將齊聚台中舉行萬人造勢晚會，呼籲支持者一起站出來，並一起啟動象徵台中未來的雷射球，現場支持者「凍蒜」聲不斷。

盧秀燕並說，她是第一位將競選總部設在大里的市長候選人，這是因大里是前市府衛生局長親口認證空污最嚴重的地區，競選團隊進駐，表示對空污問題感同身受，未來當選將會全力解決空污問題。

盧並說，台中除了空污，還有經濟、交通、花博等問題，還說台中的城市競爭力是六都最後一名，薪資也是六都最後一名，未來當選一定全力拚經濟，讓台中民眾好生活、好空氣。

盧秀燕並批評行政院「深澳換觀塘」政策，顯示民進黨的能源政策混亂，且政治干涉專業，未來恐面臨缺電、電價高漲和空污的危機，並批評當初說深澳電廠一定要蓋，結果現在卻變成「深澳換觀塘」，強調在政府主導下，所有環評都只是表面，呼籲民眾挺身而出，力抗這個不公不義的政府，台中才會有未來。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，盧秀燕拿前衛生局長呂宗學在議會的答詢來做文章，強調呂前局長當時在議會答詢內容雖有不妥，事後已致歉，但他並未說大里空品最差，很遺憾拿已卸任局長個人失言來操弄空污議題。

林尚賢強調，空品有無改善，應讓客觀數據說話。林市長上任後，全市PM2.5與紫爆天數均逐年下降，PM2.5年均值已從103年的每立方米27微克，降至106年平均20.2微克，今年前9月PM2.5均值更降至19微克，優於全國平均。

至於大里地區空品也是逐年改善，由103年PM2.5平均29.4微克，下降至106年20.6微克，今年1月至9月均值更降至16.2微克，創近8年新低，全國77座測站污染度排名，並由第25名下降至第34名，改善率約30%。

林尚賢表示，如此抗空污成績單，國民黨過去根本做不到，沒想到盧將總部設在大里，不但沒向市民宣揚正面的競選理念和政見，反以負面、不實資訊來抹黑大里、唱衰台中，令人遺憾。

相關影音