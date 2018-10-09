航班延誤引民怨 桃機公布10/10配合軍演時段

國慶大會預演空軍C-130運輸機從空中飛過。（資料照）

2018-10-09 13:30

〔記者陳宜加／台北報導〕今年雙十國慶預演，嚴重影響桃園機場航班起降，4天延誤300個航班，最久長達2小時，旅客罵聲連連，立委昨也在立法院批評。桃機公司今天提前對外公告，明天國慶日當天，上午仍將有3個時段配合軍方操演，航班起降可能有所延誤。

桃機配合軍方國慶預演、關閉跑道，根據統計，10月2日至7日間預演4天，總計300航班延誤15分鐘以上，預演期間延誤最久者更達2小時，影響5、6萬名旅客。

立委鄭寶清昨批評，國慶預演不應造成航班延誤。桃機公司總經理蕭登科回應，今年演訓時間正好於上午8點左右開始，也正是桃機尖峰時段，但軍方事前並未邀集桃機公司會同討論，將再與民航局向軍方協商。

民航局表示，針對國慶及相關預演可能對航班造成的衝擊，事前已與軍方多次協調，且依以往作法，配合軍方演訓時間發布飛航公告，讓航空公司掌握可能影響，並提醒軍方應通知桃機公司，讓桃機及早因應。國慶日相關演訓有其必要，但也將繼續與軍方溝通，建議軍方避開尖峰時段，減少對旅客與航班的干擾。

桃機公司今天對外公告，桃機因配合軍方操演，明天國慶當天，上午仍有3時段航班起降可能有所延誤，包括7點30分至8點、9點30分至10點、11點25分至12點。

桃機公司航務處長陳志嘉表示，明天為國慶重頭戲，但經評估影響不至於太大，日前引起旅客抱怨後，已透過民航局緊急與軍方協調航管作業，軍方同意放寬管制，從軍機通過半小時內不得起降改為機動開放。

他指出，由於今年有新竹的幻象戰機演訓，通過桃機空域僅需3分鐘，只要軍機通過後情況允許，航管便開放民航機起降，大幅改善航班影響狀況，今天上午總計僅影響20多個航班，且延誤時間均於半小時內。

陳志嘉也說，今天對外公告主要目的為提醒旅客注意，影響時段並不一定代表延誤時間，預估明天上午雖仍有3個管制時段，但影響航班可望控制在20班左右。