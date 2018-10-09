批國慶典禮「台灣共好」 洪秀柱：民進黨準備成立台灣國

國民黨前黨主席洪秀柱痛批民進黨政府，指總統府凱道上的國慶典禮的布置，紅色雙十不見了，變成看不懂的線條組成，用閩南語念「台灣共好」，就是「台灣共和」、準備成立台灣國，請大家一定要在年底用選票討回公道！（記者張存薇攝）

2018-10-09 12:42

［記者張存薇／台東報導］國民黨台東縣長參選人饒慶鈴軍公教警消退休人員後援會今天中午成立、國民黨前主席洪秀柱、副主席郝龍斌均到場加持，洪秀柱強調，明天就是國家生日，應該歡欣鼓舞、看見希望，但是總統府凱道上的國慶典禮的布置，紅色雙十不見了，變成看不懂的線條組成，用閩南語念「台灣共好」，就是「台灣共和」、準備成立台灣國，請大家一定要在年底用選票討回公道！

造勢大會在寶桑國小活動中心舉行，現場國旗旗海飄揚，眾人一起為國家慶生，氣氛熱烈。郝龍斌說，民進黨誣衊退消軍公教警消人員是「米蟲」，年金改革更是動搖國本，一定要用選票投回公道。

饒慶鈴對軍公教退休前輩多年付出表示敬意，也對民進黨政府做法不以為然。她說，今年選舉是2020年總統大選前哨戰，面對「這麼大的民進黨」無所不用其極的抹黑、抹紅，國民黨這麼辛苦，台東絕對不能輸！

饒慶鈴軍公教警消退休人員後援會今天中午成立，國民黨籍候選人一起為國家慶生。（記者張存薇攝）