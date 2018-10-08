市長夫人介入市政？ 中市府：義務諮詢及協助

市議員李中質疑廖婉如參與市府主管決策討論，違反公職人員利益衝突迴避法。（記者黃鐘山攝）

2018-10-08 16:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員李中今日指稱，台中市長夫人廖婉如介入市政，並出示她與市府主管的LINE對話截圖，也批評新文化協會執行長陳彥斌參加與其專業無關的花博會議；陳彥斌回應，僅發言2分鐘，卻被李刻意曲解、抹黑；市府指出，廖婉如以博物館專業提供義務諮詢及協助。

李中在市政總質詢，拿出不同的LINE群組截圖指出，廖婉如分別以「市長夫人」及本名出現在對話內容，她的專業既在博物館，對話卻是討論交通議題，且不管她的專業是什麼，用「市長夫人」參與市府主管決策討論，就是違反公職人員利益衝突迴避法。

李中另說，陳彥斌雖以新文化協會執行長的身份受邀參與花博會議，但該會承接市府的標案以言論自由、人權有關，與花博專業相去甚遠，重點是陳曾在立委林佳龍服務處任職，可見林佳龍任人唯親、破壞法制官箴。

市長林佳龍回應，廖婉如對外界的不實指控已提告，他予以尊重；新聞局長卓冠廷說明，廖婉如是奇美博物館副館長，提供花博及策展方面專業意見，也分享奇美交通接駁的經驗，建議市府和高鐵、租車公司洽談合作，盼花博辦得更好。

陳彥斌則說，2年前主辦單位和他強調這是「外部諮詢會議」，期待與「台中意象」聯結，故請專注文史專業的他參加，這場會議開2小時，他才講2分鐘，希望花博能「返樸歸真」，李中竟無限延伸的負面想像，刻意曲解、抹黑。

陳強調，文化協會沒有投標任何與花博相關的案子，僅受邀出席一場單純的諮詢會議，卻要被議員無所不用其極的鬥臭，難道政治只有立場，沒有是非嗎？

新文化協會表示，4年來共承辦9件標案，竟一再被拿出來大做文章、混淆視聽，甚至用來選舉操弄，該協會願意站到陽光下，請質疑的議員公開對質，別再躲在言論免責權的保護傘下、搬弄是非。