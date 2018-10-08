爆里長參選人變造車牌 謝龍介：里內婦女要小心了

2018-10-08 16:59

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員謝龍介、蔡淑惠、王家貞及盧崑福今天聯合召開記者會，大爆南區文南里長參選人謝博勳涉嫌變造機車車牌，還在里內趴趴走。謝龍介質疑會變造車牌一定有特定目的，他覺得有犯罪動機在先，那一里的婦女要小心了。

謝博勳則感到無奈，他表示，謝龍介等人都是長輩，他從國中、國小就是看他們的問政長大，對於長輩的批評，他虛心接受，目前警方已移送檢方，就由司法來處理。

民進黨市黨部表示，此案已由檢調處理，若真有違法事宜，會以黨紀處份，靜待司法調查，籲請高思博團隊勿在調查未明確時，即以過去貫用抹黑手法，隨意指控。

謝龍介等人質疑說，謝博勳是民進黨立委林俊憲、議員呂維胤的子弟兵，參選這屆文南里長，挑戰尋求連任里長的陳清泉。他變造機車牌照，被警方查獲，不知悔改反指責被人陷害，這如何從事公共事務，還沒當選都這樣，當選還得了。此風不可長？那一里的婦女要小心，是否為了以後方便逃逸，會變造一定有特定目的，他覺得有犯罪動機，才會變造車牌。

蔡淑惠表示，該車牌原為「620」變造為「828」，變造後行走2個月。真正動機是什麼？

市警六分局表示，該案是7月28日受理民眾檢舉，隔天啟動調查，在謝博勳家發現變造車牌，謝否認變造，說他不知車牌被變造過。該車於7月28日至9月29日有行駛在道路上，並通知到案，10月4日被依違反刑法212條變造特種文書罪送辦。

謝博勳說，被質疑有犯罪動機一事，這都是假設，他從過去到現在也從未作奸犯科，他只是單純地被人家惡作劇，尤其在選舉敏感時刻，能否找到兇手，也不知，但一切由他自己來承擔，他第一次選舉，不知利害關係，沒留意到車牌被惡搞，也沒想到有人會惡搞，這是他的疏失。

他說，他過去他都是擔任工程師，也無經濟困難或欠稅，沒必要去變造車牌作奸犯科，目前多說也是無濟於事。