前民代告林姿妙亂花「救命錢」 羅東鎮公所斥抹黑

2018-10-08 12:00

［記者張議晨／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，在羅東鎮長任內使用第二預備金補助外鄉鎮活動引發爭議，前鎮民代表會副主席吳李龍指二備金是「救命錢」，動用二備金補助外鄉鎮活動違背「預算法」，今到宜蘭地檢署按鈴提告，要檢方介入調查；對此，羅東鎮公所回應，二備金使用均依法行政，無任何違法情事，痛斥對方「抹黑」。

有媒體日前報導林姿妙利用二備金「綁樁」，指羅東鎮公所去年1月到今年5月，1年半來時間濫用二備金556萬元，補助對象包括羅東鎮以外的頭城鎮中元搶孤、壯圍鄉哈密瓜節、礁溪鄉協天廟慶典。

吳李龍不滿，今率20多位羅東鎮民，到宜蘭地檢署按鈴控告林姿妙，指二備金是鎮公所的「救命錢」，林卻拿準備金補助其他鄉鎮市公所及民間社團活動，背棄羅東鎮民的託付，委由律師陳敬穆遞狀告發。

陳敬穆解釋，依「預算法」及行政院主計總處所頒布的使用要點規定，二備金是用於天災救助跟復建，但鎮公所二備金使用都跟天災無關，如補助市場購買伴唱機，多數還是用在其他鄉鎮活動，都跟二備金使用目的相差甚遠，因此用貪污治罪條例的圖利罪告發。

不過，二備金使用出現爭議以來，鎮公所曾指其他鄉鎮市公所也有補助民間團體活動，使用過程都合乎法令規定；但陳敬穆指出，預備金性質是否屬救災，已有法律解釋，且也不能拿其他鄉鎮這樣做來當理由。

至於若地檢署不起訴，會不會變成「法院認證」；陳敬穆強調，若地檢署依法起訴，代表鎮公所二備金使用確實有違反法律規定，但若不起訴，也是讓所有爭議因此告一段落。

對此，羅東鎮公所回應，公所二備金支用都依法行政，無任何違法情事，宜蘭縣政府、鄉鎮市公所都依照同法源辦理，若補助民間團體申請的計畫就是「亂花救命錢」，那全縣公所、縣府都是違法濫用，呼籲外界勿再因年底大選針對鎮公所及鎮長抹黑。

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