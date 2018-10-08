前民代告林姿妙亂花「救命錢」 羅東鎮公所斥抹黑

2018-10-08 12:00

［記者張議晨／宜蘭報導］國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙，在羅東鎮長任內使用第二預備金補助外鄉鎮活動引發爭議，前鎮民代表會副主席吳李龍指二備金是「救命錢」，動用二備金補助外鄉鎮活動違背「預算法」，今到宜蘭地檢署按鈴提告，要檢方介入調查；對此，羅東鎮公所回應，二備金使用均依法行政，無任何違法情事，痛斥對方「抹黑」。

有媒體日前報導林姿妙利用二備金「綁樁」，指羅東鎮公所去年1月到今年5月，1年半來時間濫用二備金556萬元，補助對象包括羅東鎮以外的頭城鎮中元搶孤、壯圍鄉哈密瓜節、礁溪鄉協天廟慶典。

吳李龍不滿，今率20多位羅東鎮民，到宜蘭地檢署按鈴控告林姿妙，指二備金是鎮公所的「救命錢」，林卻拿準備金補助其他鄉鎮市公所及民間社團活動，背棄羅東鎮民的託付，委由律師陳敬穆遞狀告發。

陳敬穆解釋，依「預算法」及行政院主計總處所頒布的使用要點規定，二備金是用於天災救助跟復建，但鎮公所二備金使用都跟天災無關，如補助市場購買伴唱機，多數還是用在其他鄉鎮活動，都跟二備金使用目的相差甚遠，因此用貪污治罪條例的圖利罪告發。

不過，二備金使用出現爭議以來，鎮公所曾指其他鄉鎮市公所也有補助民間團體活動，使用過程都合乎法令規定；但陳敬穆指出，預備金性質是否屬救災，已有法律解釋，且也不能拿其他鄉鎮這樣做來當理由。

至於若地檢署不起訴，會不會變成「法院認證」；陳敬穆強調，若地檢署依法起訴，代表鎮公所二備金使用確實有違反法律規定，但若不起訴，也是讓所有爭議因此告一段落。

對此，羅東鎮公所回應，公所二備金支用都依法行政，無任何違法情事，宜蘭縣政府、鄉鎮市公所都依照同法源辦理，若補助民間團體申請的計畫就是「亂花救命錢」，那全縣公所、縣府都是違法濫用，呼籲外界勿再因年底大選針對鎮公所及鎮長抹黑。

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  • 前羅東鎮民代表會副主席吳李龍（中），今率20多位羅東鎮民到宜蘭地檢署控告羅東鎮長林姿妙二備金使用是亂花救命錢。（記者張議晨攝）

    前羅東鎮民代表會副主席吳李龍（中），今率20多位羅東鎮民到宜蘭地檢署控告羅東鎮長林姿妙二備金使用是亂花救命錢。（記者張議晨攝）

  • 前羅東鎮民代表會副主席吳李龍（右），今率20多位羅東鎮民到宜蘭地檢署控告羅東鎮長林姿妙二備金使用是亂花救命錢。（記者張議晨攝）

    前羅東鎮民代表會副主席吳李龍（右），今率20多位羅東鎮民到宜蘭地檢署控告羅東鎮長林姿妙二備金使用是亂花救命錢。（記者張議晨攝）

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