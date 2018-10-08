王惠美提蓋輕軌捷運 綠批：昔反前瞻、今要前瞻

民進黨籍立委施義芳（左起）、陳素月、李俊俋、黃秀芳、洪哲熠今天（8日）召開記者會，指國民黨彰化縣長參選人王惠美，曾在立院阻擋前瞻計畫，如今選舉卻又要求計畫加碼，立場錯亂，讓彰化縣的前瞻計畫延宕，實在欠彰化鄉親一個道歉。（記者朱沛雄攝）

2018-10-08 12:02

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對國民黨彰化縣長參選人王惠美日前提出建立輕軌交通、「鐵路高架入前瞻，一軸一環雙樞紐」等交通政策，立院民進黨團今由4名黨籍彰化縣立委召開記者會，批評王惠美「昔日反前瞻、今日要前瞻」，欠彰化人一個道歉。

民進黨立委陳素月表示，王惠美提出的交通建設藍圖，荒腔走板，也凸顯對彰化地方建設狀況外。主張捷運部分，例如目前前瞻預算台中綠線延伸彰化都已經定案，王惠美提出的政見，也對彰化縣政府已定案的交通工程不了解。

民進黨立委施義芳指出，王惠美曾是兩任鹿港鎮長，有擔任兩任立委，但都沒為鹿港或和美爭取任何重大建設。目前，鹿港國家歷史風景區、鹿港和美都市下水道，台中綠線延伸和美鹿港，都是由總統蔡英文、縣長魏明谷及黨內立委爭取。

民進黨立委黃秀芳指出，王惠美去年非常用力反前瞻，不論是「灑麵粉、丟水球」，都可以看到王惠美很用力在表演。王惠美稱她反前瞻是因為給彰化預算太少，若是如此，為何去年時審查前瞻計畫時，完全沒看到王惠美為彰化爭取經費，王惠美欠彰化人一個道歉。

民進黨立委洪宗熠表示，立院去年審查前瞻建設時，立院國民黨團及王惠美竟以「綠數水軌城」形容前瞻，也再國事論壇，都批評前瞻是「綁樁」、「債留子孫」，但王惠美現在提出的交通建設政策，竟然就是軌道，懷疑王惠美真是「有鬼」。