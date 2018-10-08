鳳山暨客家後援會力挺 陳其邁：加速綠園道與捷運黃線

陳其邁鳳山暨客家後援會今成立，支持者爭相與到陳其邁握手、合影（記者王榮祥翻攝）

2018-10-08 00:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁鳳山暨客家後援會今成立，超過4千支持者到場力挺、現場座無虛席，也展現鄉親對陳其邁的高度期待﹔陳其邁承諾，未來將加速綠園道及捷運黃線計畫，讓鳳山不僅是宜居的好所在，更是繁榮的新都心。

陳其邁同時對現場客家鄉親表示，語言是一個族群的根，因此在校園進行母語教育刻不容緩，根據客委會2016年調查，目前只有4.9%民眾在家會和子女說客話，凸顯客家文化存續正面臨危機﹔為保存跟傳承客家文化，他不只要逐年增加客委會預算，也會透過校園推動沉浸式教學，打造更友善的客語學習環境，讓客家精神繼續傳承。

鳳山區後援會長、立委許智傑說，鳳山是目前高雄人口最多的行政區，鐵路地下化即將完工，還會有捷運黃線通過，這些重大交通建設會讓鳳山變得更方便，並且帶動整體發展﹔他呼籲市民朋友堅定支持對鳳山發展有具體規畫的陳其邁，把鳳山建設成一個進步、宜居的好地方。

陳其邁則強調，他會加速推動捷運黃線，連結亞洲新灣區經過鳳山到鳥松，並設立國民運動中心，全面提升鳳山生活機能，讓鳳山不僅是宜居好所在，更是繁榮的高雄新都心。