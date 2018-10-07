陳菊力挺徐定禎 盼苗栗鄉親全力支持翻轉苗栗

總統府秘書長陳菊，到苗栗縣三義鄉天后宮參拜，受到宮方人員熱烈歡迎。（記者張勳騰攝）

2018-10-07 12:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕總統府秘書長陳菊，今天在行政院客委會主委李永得等人陪同，首站到苗栗縣三義鄉替民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎拉抬聲勢；陳菊強調，徐定禎頭份市長任內政績卓著，是優秀人才，盼苗栗鄉親全力支持，讓徐定禎翻轉苗栗。

陳菊今天由李永得及立委鍾孔炤、徐定禎等人陪同，上午先到三義鄉天后宮參拜，祈求國泰民安，風調雨順，隨後與欲參與年底五合一選舉的參選人話家常。

徐定禎致詞時強調，三義鄉七個村有五個村長，願意站出來支持他，不僅三義會贏，他更有信心打贏這場縣長選戰。

陳菊指出，苗栗縣有豐富的客家文化及傳統，民進黨及蔡英文總統相當重視苗栗，這次民進黨大力支持徐定禎，主要徐定禎在頭份市長任內表現好，是優秀人才，希望苗栗鄉親全力支徐定禎，打破國民黨在苗栗長期執政，一起改變苗栗。

陳菊表示，蔡英文總統力推浪漫台三線政策，規劃及投資一百億元，將有助於苗栗縣未來的觀光發展，也期待徐定禎當選苗栗縣長後，能好好發揮，地方與中央配合，讓苗栗鄉親看到美麗願景。

陳菊也強調，蔡總統是客家女兒，也是台灣首位女性總統，更是客家鄉親的驕傲，蔡總統上任後大力推動年金等改革，也希望苗栗客家鄉親能做蔡總統的後盾，全力支持，讓蔡總統在改革之路不再孤單。