胡鎮埔預言成真！昔批採購阿帕契會陷入天價後勤泥沼

軍方明年將花9億餘萬元將阿帕契裝備送回美國維修。（記者羅添斌攝）

2018-10-07 10:39

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍明年編列9億2000餘萬元，要將阿帕契直升機總成及零組件送回美國原廠維修，價格嚇人，也讓前陸軍司令胡鎮埔當年批評採購阿帕契恐會淪為「天價後勤」的預言成真。

在胡鎮埔擔任陸軍司令任內，由於當時現役的通用直升機老舊，攻擊直升機在台服役也有相當長的時間，軍方因此進行通用直升機及新型攻擊直升機的建案評估。

胡鎮埔在退伍後出版的書中指出，當年由於阿帕契的價格及後勤維修費用太過驚人，因此在他任內，阿帕契並未出現在我方的採購清單上，當時國防部高層核心幕僚也告訴他，可以不必考慮購買阿帕契，因為此事與敵情有關，「理由是，情報來源顯示，中共取得了波音公司（阿帕契的生產公司）的相關技術」。

胡鎮埔指出，基於兼顧術任務及降低對後勤衝擊，他建議買的是與現役 AH1W 眼鏡蛇直升機同公司生產的 AH1Z 型攻擊直升機，因為「系出同門，很多零附件是通用的」，缺點則是當時 AH1Z 還在戰術測評階段，不是現成的產品。

但在胡鎮埔調任為退輔會主委後，軍方採購政策大轉彎，國防部決定採購陸軍原先並未列入採購名單內的阿帕契，令胡鎮埔難以理解，阿帕契機隊在今年7月已完成全戰力成軍，但天價後勤問題也隨之而來。

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