阿帕契剛成軍 明年花巨資送美維修裝備

阿帕契攻擊直升機。（記者羅添斌攝）

2018-10-07 10:23

〔記者羅添斌／台北報導〕AH-64E阿帕契攻擊直升機部隊在今年7月剛剛舉行全戰力成軍典禮，卻傳出阿帕契直升機重要的總成及機組件有嚴重瑕疵，台灣又未取得美方授權的高等級維修能量，必須將多批裝備回送美國原廠維修，陸軍在明年度預算中，已編列阿帕契裝備回運美國維修所需金額為美金3027萬餘元，換算台幣高達9億2千餘萬元，由於阿帕契直升機已交機4年，過了保固期，這筆經費都要由台灣買單，阿帕契後續維持費用之高，令人咋舌。

陸軍在107年度中，同樣編列阿帕契攻擊直升機總成及機組件回運美國維修的預算項目，但107年編列數字為台幣3億2300萬元，108年度編列金額比107年度幾乎達到3倍之多。

我國共向美國採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，連同飛彈彈藥、整合式頭盔及教育訓練等，採購總金額為593億餘萬元，若是以不含彈藥及訓練等等的單機成本計算，每架平均為台幣7.9億元，陸軍明年編列相關裝備回運美國維修的金額達到9億2千多萬元，足足可以再買一架阿帕契攻擊直升機。

陸軍司令部今天對此表示，陸軍AH-64E直升機是在103年10月接裝完畢，105年底已過保固期，106年起執行後續維持軍售案，分年編列直升機定期維修及技術支援服務，108年計編列9億餘元。

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