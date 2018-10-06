游錫堃評蔡政府：表現沒那麼好 但走在正確道路上

2018-10-06 16:54

〔記者何玉華／新北報導〕前行政院長游錫堃今（6）日出席新北市「百工百業挺改革」活動，游錫堃說，蔡政府的表現沒有那麼好，但是走在正確的道路上，尤其是在台灣邁向正常國家的關鍵年代，支持者一定要出來投票，票票入匭，千萬不要投廢票，台灣的前途還是要交給「親生子」民進黨，未來兼顧批評與督促、加油，讓民進黨走在正確的道路上。

游錫堃說，民進黨執政以來，很打拚，但還要再更打拚，現在社會上對民進黨有不同的聲音，認為不符合社會的期待，有人不滿，說要放棄，不支持民進黨，要投廢票；游錫堃語重心重的說，他理解人民的失望不滿，該罵、該批都可以，但不要投廢票，因為未來10年是台灣邁向正常國家的關鍵年代。

游錫堃說，為什麼說是台灣的關鍵年代？台灣從過去受中國霸凌、美國拋棄，至今，風水輪流轉，中美關係樂極生悲，台灣的未來是很有機會的，從過去兩年台美關係的發展，如果有一天，美國突然說要跟台灣建交，承認台灣為正常國家，他一點都不會覺得奇怪。

游錫堃強調，他現在跟大家一樣是平民百姓，沒有一官半職，沒有領民進黨任何薪水，他有資格說話，蔡政府表現沒有那麼好，但是走在正確的道路上，不管兩岸關係、轉型正義、年金改革、不當黨產、經濟發展.等等，至少股票萬點也已經兩年了。

游錫堃說，要讓台灣在未來的10年能夠穩定地往正常國家的目標前去，除非已經找到應一個可以信賴的政黨，否則還是要讓民進黨帶領台灣向正常國家的方向邁進。「台灣的前途還是要交給『親生子』民進黨」。民進黨在國家定位的部分可以信賴，不會走偏，在未來台灣的關鍵時刻，游錫堃請大家不要放棄民進黨，為了下一代，一定要繼續支持民進黨。