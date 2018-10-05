蘆竹上興里長參選人驟逝 登記重新來

2018-10-05 17:42

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園今年首例！里長參選人驟逝，參選同額重新登記！

桃園市蘆竹區上興里第二屆里長選舉，原有現任里長蕭富全及參選人張燦堂登記參選，但張燦堂上月底不幸過世，參選人因此「未超過」選區應選名額，桃園市中央選舉委員會已公告停止選舉，並重新公告重行選舉、登記，抽籤、投票日不變。

檢警調查，61歲的張燦堂上月24日回雙溪老家種山藥，意外被大型陽傘砸到後腦杓，當場暈倒在地，經路過民眾報警送醫，張燦堂在醫院短暫休養後，即返回桃園家中休息，但身體仍不適，經過2次轉院，於上月29日凌晨在衛生福利部桃園醫院宣告不治身亡。

檢警相驗，死因為缺血性腦中風，家屬對死因無異議，檢警已將遺體發還家屬處理後事。

桃園市選委會說，根據「公職人員選舉罷免法」第30條第2項，張燦堂死亡後，上興里參選人「未超過」選區的應選名額，應停止選舉，已於本月3日停止選舉，4日再公告重行選舉，於9至11日重新登記，19日抽籤，11月24日投票日期不變。

據了解，張燦堂在當地開設便當店多年，平時熱衷公益，是蘆竹義消中隊顧問，上屆里長選舉也有投入選戰，參選4人中，張燦堂得票率7.8％排第3，這次是第二次與現任里長蕭富全交手，未料還沒選舉卻發生憾事。