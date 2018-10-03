范冰冰台籍經紀人被抓 中國未向我方通報

2018-10-03 17:46

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國今天上午公告影星范冰冰「陰陽合同」偷逃稅案調查狀況，中國稅務機關已要求范冰冰及其企業繳納稅款、滯納金、罰款總計多達人民幣8.8億餘元，折合新台幣近40億元。其中范冰冰的台籍經紀人穆曉光已遭中國採取「強制措施」，陸委會副主委邱垂正表示，目前陸方尚未循兩岸共打機制通報。

邱垂正表示，經洽內政部刑事警察局了解，目前尚未接獲陸方通報當事人名為「穆曉光」或「牟恩廣」的台人遭限制人身自由，已請刑事局再向陸方了解。

據了解，穆曉光（本名為牟恩廣）過去曾協助范冰冰脫離華誼公司，創立范冰冰工作室，甚至曾為維護范冰冰摔壞採訪記者的電腦，與范冰冰有長期革命夥伴關係。

據新華社報導，中國大陸稅務機關6月對范冰冰及其牟姓經紀人所控制的相關公司展開調查期間，牟男指使公司員工隱匿、故意銷毀涉案公司會計憑證、會計帳簿，阻撓稅務機關依法調查，涉嫌犯罪。

海基會副秘書長管安露表示，依照「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，台灣民眾遭限制人身自由後，陸方會循既有管道通報刑事局，刑警局也會同步抄送副本給海基會。不過，陸方對於兩岸共打協議有「自己的解釋」，通常只會通報刑事拘留狀況，這次當事人因涉及「稅務案件」遭控制，陸方恐怕不會通報。

管安露強調，若當事人家屬向海基會求助，海基會也會立即循既有管道向陸方洽詢。