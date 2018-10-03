徐欣瑩今發佈小額募款宣傳片 柯文哲入鏡代言

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（左）今天發佈小額募款宣傳影片，台北市長柯文哲（右）入鏡代言。（圖由徐欣瑩提供）

2018-10-03 17:28

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天發佈小額募款宣傳影片，並公布募款帳戶；台北市長柯文哲也入鏡代言，平時用錢超省的他也在拍攝時率先捐款1000元，拋磚引玉。

「我要把這1000塊，捐給比我更需要的人；每個人捐個500塊、1000塊都不嫌少，有你的參與，讓改變在新竹也會發生。」柯文哲在募款宣傳影片中當眾把1000元投入小額募款箱，以具體行動力挺徐欣瑩。

徐欣瑩說，自從她33歲從政參選縣議員開始，除了發文宣、舉辦問政說明會，就是在路口以及挨家挨戶地拜票，靠著衛星大地測量博士的專業學歷以及面對面的親自懇託，以最簡約的形式來參選，而她擔任議員之後也堅持不包工程、不炒土地、不收紅包的原則進行問政和服務，一直有賴各方鄉親的小額捐款來維持選務。

徐欣瑩也說，雖然她租用的服務處和競選總部規模都不大，但是愈接近選舉開銷增加，因此要懇請鄉親不吝支持，讓清白參選、沒有包袱的她能為大家服務。

徐欣瑩陣營表示，柯文哲上月22日與徐欣瑩直播穿著的「選個正常人」創意T恤，因為網友熱烈詢問，所以特別製作出來提供給捐款支持者，只要捐款超過1000元，就可以獲贈1件，在10日隔天就會開始寄發T恤給捐款的支持者。

徐陣營也透露，有請徐欣瑩及柯文哲親手在其中一件共同簽名，屆時將隨機寄出，因此只要在10日前這一週內捐款至募款帳戶，就有機會成為收到這件徐欣瑩及柯文哲簽名T恤的幸運兒。