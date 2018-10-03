中選會擬告發死亡連署涉偽造 吳敦義：要找過世的要有「特殊技能」

2018-10-03 14:13

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨立委盧秀燕領銜所提「反空污」公投案，經中選會查對連署書，發現有偽造情事、甚至還出現死亡連署，決議提出刑事告發。國民黨主席吳敦義今天表示，恐怕會很困難，而且中選會要告誰呢？要找過世的就要有特殊技能，不然怎麼辦？

國民黨主席吳敦義今天中午出席台北市議會國民黨團本屆最後一次黨團大會，同時也是議長吳碧珠榮退記者會。媒體詢問吳敦義，針對「反空污」公投案，中選會將提出刑事告發的看法。

吳敦義表示，恐怕提告會很困難，首先是3個大的原則很清楚，我們提送給中選會的連署數字，精算後是48萬份，怎麼中選會後來公告算出來有49萬份？多出的那1萬份，就是他們所說的幽靈份數，他們沒有送49萬份，只有送48萬。

吳敦義指出，從人類正常情理來看，或許有些親屬特別幫忙代筆，不一定每一份都是不同人簽的，有時候做父親的、或做大兒子的，幫父親幫母親幫姊姊，這是人情，也有可能出現有些已經過世了，因為這中間已經過了一段時間，說不定年長者或意外出現，有死亡者，恐怕沒辦法避免零發生。

吳敦義說，他驚訝的是，台北市、新北市錯誤件數只有0點幾百分比，可是南部高雄居然會有幾10百分比問題出現，中選會恐怕要好好分析了解，然後找出真正原因，何以有這麼多不符合規格的狀況，恐怕中選會也很不容易查出真相，真的不知道他要告誰。

吳敦義又質疑，中選會要告誰呢？死亡者簽名字，你知道是誰簽的嗎？那要找過世的就要有特殊技能，不然怎麼辦？也不能免除中選會也許有通靈專家，但是恐怕不太容易。

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