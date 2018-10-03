創造動物友善城市 台中市議員參選人周永鴻發布動保政策

2018-10-03 12:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員參選人周永鴻，今天帶著自己的愛犬「棒棒」及資深馬術教練王育權的迷你馬，到神岡區圳前仁愛公園與民眾互動，並提出強力監督落實動保法，加強查緝棄養、虐待動物者，建立領養回訪機制，國民教育納入動物保育知識，加強TNVR宣導，增設大型公園寵物專區，設置清理設備，爭取各區定期舉辦免費犬貓絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗服務等動保政策 。

周永鴻競選總部收留一隻流浪狗，取名「棒棒」，也讓周永鴻反思，如果大家都能發揮力量，以領養代替購買、不棄養，將使更多的動物找到溫暖的家。周永鴻表示，這是一次很好的生命教育經驗，希望在世界動物日前夕與民眾分享。

面對不時傳出虐殺動物的新聞，如台大學生虐殺大橘子案、宮廟潑熱水燙貓事件，周永鴻認為應該在國民教育落實生命教育課程，從小培養尊重生命的觀念；周永鴻並指出，目前台中只有一座友善寵物公園，未來應該設立更多友善寵物公園，讓飼主及寵物都能有友善、安全的休憩空間。

資深馬術教練王育權則帶來寵物迷你馬為周永鴻站台，希望藉由世界動物日提醒大家關注不同動物的權益。

針對流浪動物問題，周永鴻則表示，將爭取定期舉辦免費犬貓絕育、寵物登記及施打狂犬病疫苗服務，並落實TNVR，漸進式減少流浪貓狗數量，周永鴻呼籲「讓流浪在這一代為止，流浪犬貓也能得到幸福」。

TNＶR是指誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Ｖaccinate）及回置（Return），為目前各國處理流浪犬貓問題採取主要方式，希望透過大規模、高密度的絕育行動，控制區域內流浪犬貓的繁殖速度，以人道、有效的方式達成源頭減量效果。