柯P火速PO律師函 嗆葛特曼24小時內公開道歉

不到兩小時時間，柯文哲就火速在臉書貼出律師函，要求葛特曼針對發言在24小時內公開向他道歉，否則就提告。（擷取自柯文哲臉書）

2018-10-02 22:15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕《屠殺》作者伊森．葛特曼今天下午召開國際記者會，認同台北市長柯文哲是liar（騙子）。原本柯陣營定調今天不回應，但柯文哲晚間忍不住首度出面，氣憤地說：「他給我解釋清楚，他這Liar到底是怎麼一回事，不解釋清楚我就告他，就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」

言猶在耳，不到兩小時時間，柯P就火速在臉書貼出律師函，要求葛特曼針對以上的發言在24小時內公開向他道歉，否則就提告。

柯文哲臉書貼文說，Mr. Ethan Gutmann於2018年10月2日台北國賓大飯店召開的國際記者會上，公開指稱本人是一個「liar」，此舉已經嚴重毀損本人名譽！

他寫道，「本人曾到美國留學也居住一段時間，非常清楚美國人的文化。在美國，指控他人是『liar』，這是非常嚴重的事，相信Ethan Gutmann身為美國人，應該更加清楚。」

最後，柯文哲寫說，「對此，我要向他提出嚴正抗議！做為一個負責任的人，他有義務必須說清楚，基於什麼事實，他可以這樣公開、公然以『liar』來指控我！如果他沒有具體的事證，請他針對以上的發言在24小時內公開向本人道歉，否則就提告。」

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