遭葛特曼批「騙子」 柯P怒嗆：不解釋清楚就告他

《屠殺》作者伊森.葛特曼2日面對媒體提問「是否認為柯文哲是騙子?」葛特曼回答:「YES!」台北市長柯文哲今晚憤怒地說,葛特曼不解釋清楚就要告。(記者朱沛雄攝)

2018-10-02 20:36

首次上稿 20:11

更新時間 20:35

〔記者黃建豪/台北報導〕《屠殺》作者伊森.葛特曼今天下午召開國際記者會,認同台北市長柯文哲是liar(騙子)。對此,柯文哲晚間首度出面回應,氣憤地說:「他給我解釋清楚,他這Liar到底是怎麼一回事,不解釋清楚我就告他,就這樣。」、「你要當打手就讓你當個過癮。」

伊森.葛特曼下午舉行記者會期間,有民眾以英文發問,「Do you think Dr.KO is a liar?」,葛特曼想了一下後,點頭稱「Yes」。面對葛特曼指他是騙子,柯文哲陣營為定調,柯文哲今天不會正面回應,將等到明天公開受訪統一說明,但晚間柯文哲出席「台北市績優守望相助隊頒獎典禮」前,仍忍不住回應。

柯文哲氣憤地說,「我跟你講吼,葛特曼喔,今天吼,本來不想理他,但他用liar這個字,我在美國住過,非常知道美國人的文化,講liar 是非常嚴重的事,我叫我律師去處理了,今天晚上就寫,最慢最慢明天交給他,他給我解釋清楚,他這Liar到底是怎麼一回事,不解釋清楚我就告他,就這樣。」隨後便逐一頒獎給台北市各區守望相助隊。

頒獎典禮結束後,柯文哲離場前再度停下腳步受訪,但他僅重申,「本來不想理他,既然他講這麼清楚,我就逐條問他,liar在美國人社會是嚴重指控,就講清楚什麼是liar,講不出來,反正律師會處理,把你告到讓你……你要當打手就讓你當個過癮。」媒體追問對於葛特曼所稱的中間人指控,但柯文哲已不再回應。

針對《屠殺》作者伊森.葛特曼相關言論,柯文哲競選辦公室回應如下: 柯文哲醫師是世界級的葉克膜權威,曾多次受邀至馬來西亞、新加坡、香港、美國、歐洲、日本、中國針對葉克膜技術進行教學以及發表學術論文。不要忘記,歐美各國是世界上醫療衛生人權的領頭羊。柯文哲醫師的學術研究與臨床經驗在世界上具有一定的權威性,絕對可受全世界各先進國家器官捐贈及移植學界公評及檢視。 柯文哲醫師當年願意把所見所聞「公開」且「具名」發表,是為了在全世界(甚至中國)致力推廣在器官移植捐贈上之公開透明,並彰顯臺灣在世界醫療衛生人權的進步與堅持。 柯文哲醫師在臺大醫院任職期間於加護病房工作,沒有開設門診,所以沒有門診病人。所有病人都是送進加護病房後才由柯文哲醫師接手負責。問題是,器官移植的評估是在門診階段,且病人一旦離開加護病房,便不再是柯文哲醫師的醫療照護範圍。請問,關於器官移植的指控,是在指控柯文哲醫師,還是指控整個臺大醫院醫療團隊?況且器官移植醫療團隊規模龐大,有賴各種專業技術,器官移植及照顧不是單一醫師可以完成的。 2014年以前,柯文哲醫師僅是臺大醫院加護病房的醫師,請問有何證據指涉他擁有所謂「中國高層」關係?同時,2008年中至2013年間,柯文哲醫師遭禁止入境中國,試問,柯文哲醫師如果有中國高層關係,會遭到這種待遇嗎? 葛特曼先生始終未對自己在2014年的律師函與2018年間的兩極態度,提出明確說明。提醒各位,柯文哲醫師在2014年2月17日之後,便未曾在臺大醫院從事醫療行為。在此基礎上,葛特曼今日未對自己態度丕變做出明確說明,卻攻擊柯文哲醫師在葉克膜醫療專業與推廣器官捐贈及移植制度透明化的努力。對此,柯文哲競選辦公室表達強烈抗議,要求葛特曼先生儘速說明。 臺灣的相關人士不應為了短期的選舉利益對整體醫學發展造成傷害、對長年搶救性命的醫師作無端指控、或對病況危急之病人及家屬造成終身無法挽回的遺憾。