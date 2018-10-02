回擊葛特曼 柯競辦：指控人要拿出證據

2018-10-02 18:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對《屠殺》作者葛特曼下午召開記者會說明柯文哲器捐事件，台北市長柯文哲競選辦公室先是發出六點書面聲明回擊，競選辦公室發言人林筱淇隨即也出面受訪，她強調已交由法律顧問搜集相關資料和證據。至於柯文哲本人是否清楚他所教學的葉克膜技術被用於器官移植部分等提問，林筱淇僅說，指控別人的人，有責任和義務拿出證據，否則就是不實指控。

林筱淇下午在競選辦公室外受訪，首先拿出六點聲明朗讀，接著媒體提問柯辦有沒有打算對葛特曼提告，另有關葛特曼今在記者會中指控，柯文哲所教的中國醫師，後來都把葉克膜技術運用在器官移植方面，柯本人知情嗎？

林筱淇表示，已經交由法律顧問搜集相關證據和資料，而柯文哲當年是以醫生身分到全世界演講和進行葉克膜教學，希望藉此幫助更多急重症患者。

面對媒體緊追柯到底知不知情？林則不斷重申，指控別人的人，有責任拿出證據，而不是指控別人，卻叫別人拿出證據，葛特曼應該要更清楚說明，他是基於怎樣的證據和理由去指控柯。

對於葛特曼指柯在活摘事件中扮演中間人、推銷員和導師等三種角色，林也只再次說，指控別人應提出證據，否則就是不實指控，呼籲葛特曼儘速針對他今天的言論做詳細說明。