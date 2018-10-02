回擊葛特曼 柯競辦：指控人要拿出證據

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對《屠殺》作者葛特曼下午召開記者會說明柯文哲器捐事件，台北市長柯文哲競選辦公室先是發出六點書面聲明回擊，競選辦公室發言人林筱淇隨即也出面受訪，她強調已交由法律顧問搜集相關資料和證據。至於柯文哲本人是否清楚他所教學的葉克膜技術被用於器官移植部分等提問，林筱淇僅說，指控別人的人，有責任和義務拿出證據，否則就是不實指控。
林筱淇下午在競選辦公室外受訪，首先拿出六點聲明朗讀，接著媒體提問柯辦有沒有打算對葛特曼提告，另有關葛特曼今在記者會中指控，柯文哲所教的中國醫師，後來都把葉克膜技術運用在器官移植方面，柯本人知情嗎？
林筱淇表示，已經交由法律顧問搜集相關證據和資料，而柯文哲當年是以醫生身分到全世界演講和進行葉克膜教學，希望藉此幫助更多急重症患者。
面對媒體緊追柯到底知不知情？林則不斷重申，指控別人的人，有責任拿出證據，而不是指控別人，卻叫別人拿出證據，葛特曼應該要更清楚說明，他是基於怎樣的證據和理由去指控柯。
對於葛特曼指柯在活摘事件中扮演中間人、推銷員和導師等三種角色，林也只再次說，指控別人應提出證據，否則就是不實指控，呼籲葛特曼儘速針對他今天的言論做詳細說明。
柯文哲醫師是世界級的葉克膜權威，曾多次受邀至馬來西亞、新加坡、香港、美國、歐洲、日本、中國針對葉克膜技術進行教學以及發表學術論文。不要忘記，歐美各國是世界上醫療衛生人權的領頭羊。柯文哲醫師的學術研究與臨床經驗在世界上具有一定的權威性，絕對可受全世界各先進國家器官捐贈及移植學界公評及檢視。 柯文哲醫師當年願意把所見所聞「公開」且「具名」發表，是為了在全世界（甚至中國）致力推廣在器官移植捐贈上之公開透明，並彰顯臺灣在世界醫療衛生人權的進步與堅持。 柯文哲醫師在臺大醫院任職期間於加護病房工作，沒有開設門診，所以沒有門診病人。所有病人都是送進加護病房後才由柯文哲醫師接手負責。問題是，器官移植的評估是在門診階段，且病人一旦離開加護病房，便不再是柯文哲醫師的醫療照護範圍。請問，關於器官移植的指控，是在指控柯文哲醫師，還是指控整個臺大醫院醫療團隊？況且器官移植醫療團隊規模龐大，有賴各種專業技術，器官移植及照顧不是單一醫師可以完成的。 2014年以前，柯文哲醫師僅是臺大醫院加護病房的醫師，請問有何證據指涉他擁有所謂「中國高層」關係？同時，2008年中至2013年間，柯文哲醫師遭禁止入境中國，試問，柯文哲醫師如果有中國高層關係，會遭到這種待遇嗎？ 葛特曼先生始終未對自己在2014年的律師函與2018年間的兩極態度，提出明確說明。提醒各位，柯文哲醫師在2014年2月17日之後，便未曾在臺大醫院從事醫療行為。在此基礎上，葛特曼今日未對自己態度丕變做出明確說明，卻攻擊柯文哲醫師在葉克膜醫療專業與推廣器官捐贈及移植制度透明化的努力。對此，柯文哲競選辦公室表達強烈抗議，要求葛特曼先生儘速說明。 臺灣的相關人士不應為了短期的選舉利益對整體醫學發展造成傷害、對長年搶救性命的醫師作無端指控、或對病況危急之病人及家屬造成終身無法挽回的遺憾。
針對《屠殺》作者伊森．葛特曼相關言論，柯文哲競選辦公室回應如下：
柯文哲醫師是世界級的葉克膜權威，曾多次受邀至馬來西亞、新加坡、香港、美國、歐洲、日本、中國針對葉克膜技術進行教學以及發表學術論文。不要忘記，歐美各國是世界上醫療衛生人權的領頭羊。柯文哲醫師的學術研究與臨床經驗在世界上具有一定的權威性，絕對可受全世界各先進國家器官捐贈及移植學界公評及檢視。
柯文哲醫師當年願意把所見所聞「公開」且「具名」發表，是為了在全世界（甚至中國）致力推廣在器官移植捐贈上之公開透明，並彰顯臺灣在世界醫療衛生人權的進步與堅持。
柯文哲醫師在臺大醫院任職期間於加護病房工作，沒有開設門診，所以沒有門診病人。所有病人都是送進加護病房後才由柯文哲醫師接手負責。問題是，器官移植的評估是在門診階段，且病人一旦離開加護病房，便不再是柯文哲醫師的醫療照護範圍。請問，關於器官移植的指控，是在指控柯文哲醫師，還是指控整個臺大醫院醫療團隊？況且器官移植醫療團隊規模龐大，有賴各種專業技術，器官移植及照顧不是單一醫師可以完成的。
2014年以前，柯文哲醫師僅是臺大醫院加護病房的醫師，請問有何證據指涉他擁有所謂「中國高層」關係？同時，2008年中至2013年間，柯文哲醫師遭禁止入境中國，試問，柯文哲醫師如果有中國高層關係，會遭到這種待遇嗎？
葛特曼先生始終未對自己在2014年的律師函與2018年間的兩極態度，提出明確說明。提醒各位，柯文哲醫師在2014年2月17日之後，便未曾在臺大醫院從事醫療行為。在此基礎上，葛特曼今日未對自己態度丕變做出明確說明，卻攻擊柯文哲醫師在葉克膜醫療專業與推廣器官捐贈及移植制度透明化的努力。對此，柯文哲競選辦公室表達強烈抗議，要求葛特曼先生儘速說明。
臺灣的相關人士不應為了短期的選舉利益對整體醫學發展造成傷害、對長年搶救性命的醫師作無端指控、或對病況危急之病人及家屬造成終身無法挽回的遺憾。