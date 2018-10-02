反空污公投成案 中選會將對連署偽造提告

中選會副主委陳朝建今天（2日）舉行記者會，轉述委員會議結論，有關國民黨立委盧秀燕領銜提出的反空污公投案，雖然偽造情事不低，但已達公民投票法之法定連署門檻，因此依法公告此案成立，將與年底九合一選舉合併投票。（記者黃耀徵攝）

2018-10-02 16:46

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨為力拚公投綁大選，由黨籍立委盧秀燕所提「反空污」公投，經中選會查對公投連署書，發現有7.7萬餘份連署書有偽造情事，中選會更直指這項公投案連署人數49萬7193人，由中選會發給連署書前連署人即已死亡人數有1萬1849人，中選會副主委陳朝建今天下午宣布委員會決議，就反空污公投死亡連署等偽造情事提出刑事告發，這項公投案因已跨越28萬1745分連署門檻，決議公投案成立可綁大選。

陳朝建表示，中選會委員會會議幾經討論得到共識，這個共識叫做痛心的決定，委員會決議依法就此案啟動刑事告發，在告發的同時，也做出痛心的決議，此案編為第7號全國性公投案，也做出3大附帶決議。

陳朝建說明，第1項附帶決議是此案偽造比例不低，有關往生者的連署，中選會予以譴責。附帶決議2，他說，這項公投雖然成案予以編號，但不容許連署書偽造損害公投制度。第3項附帶決議，現有法制不足會加以檢討。他強調，死亡連署是百分之百的偽造。

他強調，中選會是就這項個案進行全案的告發，移送檢調單位調查，但這項公投案也編列為第7號全國性公投案。