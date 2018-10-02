看板批評韓國瑜主張賭場 引爆藍綠戰火

2018-10-02 13:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對部分民進黨高市議員參選人在選區架設看板，批評韓國瑜主張賭場、打壓母語，高市議會國民黨團今嚴正聲明，要求民進黨一週內撤下看板並停止抹黑，否則將提告；掛有韓國瑜主張賭場的民進黨高市議員參選人林智鴻強調絕對不撤，會請律師等國民黨告，被告1次就考慮再加1面。

懸掛韓國瑜主張賭場、打壓母語的民進黨高市議員參選人有6位，組成高雄青連線，分別為鳳山區林智鴻、三民區鄭孟洳、仁武鳥松大樹大社區江瑞鴻、前金新興苓雅區黃文益、左營楠梓區李雅慧、岡山地區黃秋媖）。

6人在各自選區各架設1面大看板，直指國民黨高雄市長參選人韓國瑜主張賭場、打壓母語，參選人則堅持反對賭場、捍衛母語，並追問國民黨議員、你們呢？

鑑於綠營頻頻針對韓國瑜發起攻勢，高市議會國民黨團今指出，民進黨不抹黑就不會選舉，昨天還造謠說韓國瑜是黑道？而近期多個選區所掛韓國瑜主張賭場、打壓母語看板更是惡意誹謗，已經違反選罷法意圖使人不當選規定。

國民黨團今重申，韓國瑜說的是旗津全區免稅，並沒主張設賭場，更沒有打壓母語，只是希望以最生活的方式鼓勵學母語，公開要求民進黨一週內撤下看板，否則不排除委託律師提告；民進黨則有參選人回應絕不會撤，且會請好律師等國民黨來告，被告1次就考慮增加1面。