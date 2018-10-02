窘！喜樂島號召10/20上凱道 路權已被借走

喜樂島聯盟在自由廣場前舉辦胖鯨號「1020全民公投反併吞」環台開跑活動首發場。（資料照）

2018-10-02 12:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕喜樂島聯盟宣布於10月20日於凱道舉行「拒絕中國霸凌、全民公投反併吞」活動，號召民眾包圍總統府，要求民進黨修正「公投法」。不過經相關單位查詢，當天凱道的正式路權，早在一年前就由夢想社區基金會及台北市政府主辦的「2018夢想嘉年華」活動取得，若喜樂島聯盟仍在凱道集結，屆時兩個大型活動恐怕強撞。

喜樂島聯盟昨對此表示，喜樂島仍有申請凱道附近其他道路的路權，但還是希望能在凱道舉辦活動，盼台北市府出面協調。

經查，當天凱道的正式路權已被「二o一八夢想嘉年華」活動取得，該活動當日也申請中山南路（愛國東路至景福門圓環）、貴陽街一段（公園路至中山南路口），範圍擴及凱道周邊。活動內容則是一年一度親子活動遊行踩街，台北市長柯文哲去年也曾參與。

喜樂島聯盟也選在昨天10月1日中國國慶，於自由廣場召開宣布展開胖卡胖鯨號全台巡迴宣傳。聯盟召集人郭倍宏表示，中國非常惡霸、對台灣百般阻撓，呼籲民眾不分黨派，10月20日一起參加「全民公投反併吞」活動，向中國表達台灣人獨立建國的決心。