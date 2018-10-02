竹南鎮長參選人方進興 痛批家族壟斷害地方發展停滯

2018-10-02 12:34

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨籍苗栗縣竹南鎮長參選人方進興今早發表首波政見，並找來立法委員陳超明背書，痛批竹南16年來由地方家族把持，使得鎮務發展停滯不前，尤其地方建設預算10年來銳減逾1億元，活動預算卻逐年增加，空取悅鎮民卻無實際建樹，強調未來將以務實政策，祭出提升社福、交通、商業等共7大方針，目標使竹南鎮升格為市。

竹南鎮長康世明反駁，公所皆逐年編列預算，依照實際需求提出大型建設案，但許多預算編列了反倒被竹南鎮民代表會砍掉，使得鎮務建設推動受阻，反批身為現任代表會主席的方進興對此隻字不提，如此解讀數字不合理。

方進興表示，康世儒、康世明兄弟執掌竹南長達16年，但屢聽到鄉親對地方的失望，希望能打破家族壟斷的政治生態。方以扶幼、敬老、婦女、新住民、休憩、交通、經濟作為7大發展方向，首要便是活化國道3號高速公路橋下閒置空間，評估增建活動中心、運動場地等，使鎮民有更多休閒去處。

立委陳超明也為方進興背書，強調方所提出的政見皆與他及基層鄉親共同研議，全數具體可行，將可讓竹南鎮煥然一新。陳並直指，過去為地方向中央爭取包括龍鳳大排加蓋、公義路尾端拓寬等計畫，但竹南鎮公所配合態度消極，若未來方當選鎮長，必能使中央及地方串連更為緊密。

竹南鎮公所則表示，中央核定地方補助，公所皆已盡力配合，但龍鳳大排加蓋配合款屬苗栗縣政府權責、而公義路尾拓寬地方配合款高達4千多萬，陳超明並未給予書面文件承諾協助，公所無法擅自編列如此龐大款項，康世明更批陳超明說法有失公允。