競選布旗遭拆告里民 里民提證據反嗆侵權

2018-10-02 10:06

〔記者王俊忠／台南報導〕競選尋求連任的台南市東區小東里長黃貫中，日前指控插在里內1處停車場角落的文宣布旗遭年約50歲中年女子二度扯下，報警控告對方涉毀損、違反選罷法。挨告女子王慕英出面爆料反擊說，是里長作賊喊抓賊！該停車場柱子角落土地已被她租下設廣告招牌，是里長侵權插旗子，會委任律師反告里長侵權。

王慕英提出她向地主承租土地設置餃子店廣告招牌的租賃契約與向市府工務局申請獲准的樹立廣告招牌許可證。她說，她在承租土地處的巷子內住家經營餃子麵食館，向停車場地主租地設廣告招牌柱子，這廣告柱使用權是她的，黃里長未經她同意即在柱子上插旗，侵害她權利，她當然要把里長的旗子拆下，但無破壞之意。

此案經市警一分局偵辦訊問里長與王女後認為王女把拆下的布旗丟到垃圾車、涉毀損罪嫌，已函送偵辦。一分局並聲明此案與選舉無關。

王慕英說明，會發生與里長這糾紛，緣由由來已久，她在里內開餃子館10多年，里長住在她店面對面，多年來里長可能見她單身女子可欺、不斷告她餃子店噪音、油煙污染、客人違規停車等情事，還要市府把她店面巷口劃禁停車的紅線，她受不了才反擊也要市府在里長住處巷口劃紅線。里長分明清楚這處招牌柱子權利是她的，故意在柱子上插旗、「是挖陷阱讓她跳」，這次一定反告里長、不再姑息。

王女的友人說，真不曾看過有這種里長如此對待里民，按理說，里長應盡力服務、協助里民才對，怎會如此處處刁難1位單身女里民呢？

黃貫中回應說，該停車場是聯通公司租下土地所設，聯通表示不清楚地主有無把此廣告柱土地租給他人，平時他都是跟聯通接洽，聯通也認為里長平日盡力協助整理停車場四周環境，才默許借他插設布旗，之前選舉他就在該處插過旗，怎知這次會有問題？他也不知道王女跟地主有簽土地租約，如果王女不同意他插旗，可以聯絡警察、環保局人員卸下旗子跟他說此事，怎麼可以強拆布旗丟垃圾車，「這不是破壞行為嗎？」。至於王女餃子店噪音、油煙問題，都是里民受不了反應檢舉，他不會去欺負1名弱女子。