不滿議員質詢態度 台東縣長黃健庭憤離席

台東縣長黃健庭今天不滿縣議員林參天質詢態度，向議長饒慶鈴請示獲准後，提前離席。（記者黃明堂攝）

2018-10-01 17:42

［記者黃明堂／台東報導］台東縣長黃健庭今天在縣議會不滿縣議員林參天質詢態度，經議長饒慶鈴同意後憤怒離席，被林參天怒指無恥，黃健庭則指林參天是最糟糕的議員。

今天的總質詢是黃健庭擔任縣長9年來卸任前最後一次，縣議員林東滿在總質詢時給黃健庭高度評價，讚揚黃健庭獲得媒體評價施政滿意度五星級，且在台灣本島各縣市中勇奪第一。

不過，向來與黃健庭不對盤的縣議員林參天仍一如以往，就電腦採購、觀光、焚化爐仲裁案、元宵遶境等多項議題猛轟，也不給黃健庭充分說明的機會，雙方詢答過程火藥味十足。

林參天就縣府將元宵遶境編列在觀光、而非宗教項目，質疑黃健庭的宗教信仰，黃健庭答復說遶境可以促進台東觀光，所以編在觀光科目，且錢是一樣多。但接下來林參天不讓黃說清楚，黃健庭答說「你如果每次都不讓我講，我就不讓你問」，林參天扯到「上帝給你懲罰」，黃健庭此時按耐不住向議長說「這樣講不下去了」，林說「你滾出去」，黃健庭轉身向議長請示獲准，即離開議場，林則嗆「趕快滾」！

黃健庭說，原本期待林參天可以在最後一次總質詢扳回形象，但仍不改胡扯，是台東最糟糕的縣議員。