批中國五星旗耀武揚威 姚文智：好像解放軍登台

姚文智說，這幾年中國五星旗耀武揚威，好像解放軍登台。（記者周彥妤攝）

2018-10-01 12:29

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天說，這幾年中國五星旗、外圍組織在台灣可說是耀武揚威，囂張程度宛如解放軍已經登台；姚也質疑現任市長柯文哲縱容姑息，是否反映其意識型態，抑或大小眼相待，對各團體是雙重標準？

姚文智今天上午召開「基隆河谷廊帶改造，打造流行產業聚落」記者會，會後媒體聯訪談到，昨天統促黨在台北車站舉辦中國國慶活動，若當選後會對這些活動祭出任何政策嗎？姚說，依照「國旗國徽法」的精神，若五星旗要在台北揮舞，相對中國也要讓台灣國旗可以在該地懸掛，法律的精神再清楚不過，因為國旗代表國家，秉持的就是「互相尊重」的原則。

姚也說，集會遊行與國慶有層次上不同，不知道昨天那場活動是否合法申請，但看起來好像不合法；如不合法，北市府應執行法令，不要對某些人特別寬鬆姑息。

姚更批，這幾年看到中國五星旗、外圍組織在台灣耀武揚威、頤指氣使，囂張程度好像解放軍已經進來台灣；這是一個市長該縱容姑息的嗎？還是反映這個市長他的認知、意識形態？抑或他有大小眼，對某些團體嚴厲萬分，對某些卻縱容不管？