國民黨反空污公投七萬連署造假！時力高雄黨部質疑藍營意圖搞爛公投

2018-09-30 23:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨反空污公投連署書多達7萬份造假，高雄偽造率最高達49.94%﹗時代力量3位高雄市議員參選人聯名批判，質疑國民黨搞爛公投、反空污打假球，沒誠信的政黨讓人不知道怎麼教小孩。

中選會查對國民黨所提反空污公投連署書結果，造假高達7萬份，其中偽造率最高是高雄市、有49.94%造假，兩張之中就有一張是抄來的，死人連署跟姓名錯誤，高雄市也在前三名。

時代力量3位高市議員參選人林于凱、林子盟、黃捷，今日共同譴責國民黨根本是搞爛公投、在反空污打假球，這種沒有誠信的政黨、用這種犯法詐騙的手段，真的讓人不知道怎麼教小孩！

3人除呼籲中選會依法退回公投案、追究所有刑事責任，也敬告國民黨，尤其是造假率最高的高雄市國民黨政治人物，不要輕視高雄人民主的信心，更不要侮辱高雄人的民主素養。

時力高雄黨部主委陳惠敏表示，國民黨顯然在玩兩面手法，一方面對反空污打假球，當今年六月時代力量要提出針對高雄空污大廠落日條款時，國民黨全員安靜，更別提過去縱容這些空污大廠在各種檢測輕忽放水逃避責任，國民黨沒有少做過、沒有卸責空間。

陳惠敏也提醒，國民黨想把公投當政治提款機操弄，另外一個目的就是要把公投玩爛，藉由玩弄憲法賦予國民直接民權的方式，讓大家對國民主權失去信心和興趣，藉此收割固守一黨之私的政治利益。