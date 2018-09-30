一度煩惱嘉市選情 蔡英文稱讚涂醒哲表現越來越好

總統蔡英文稱讚嘉義市長涂醒哲「很骨力」認真施政，表現越來越好。（記者丁偉杰攝）

2018-09-30 21:20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕尋求連任的民進黨嘉義市長參選人涂醒哲競選總部今天下午成立，總統蔡英文與行政院長賴清德合體一起站台，蔡總統稱涂是「惦惦」在做的人（低調會做事），卻讓有些人誤解，一度讓她為嘉義市選情煩惱，但涂「很骨力」全力以赴認真施政，任內端出鐵路高架化啟動開工等十大政績，每項政績都實實在在，稱讚涂的表現越來越好，「讓我現在想到嘉義市內心很歡喜，期待涂高票連任！」

賴清德說，涂醒哲用心市政，發揮醫生治理市政精神，他聽聞嘉義市現在流行一句話「買水果挑選水的，選市長選不淹水的！」涂的施政成果豐碩，其中「水清，溝通，空氣好；路平，燈亮，顧健康」等6項績效卓著，且任內還能還清嘉義市債務，確實會「當家」。

蔡英文致詞後，涂醒哲將「鐵路高架化美夢成真」一幀模擬「示意圖」作為政績獻禮獻給蔡，另涂致贈一幀「污水下水道通水突破零接管」攝影作品給賴清德，作為感謝行政院支持嘉義市建設的政績獻禮；蔡、賴分別贈送蒜、好彩頭給涂預祝當選。稍早前，立法院長蘇嘉全也贈送包子祝福涂「包中」。

涂醒哲競選總部今天下午4點在友忠路566號（友和路口）舉辦成立大會，逾千人與會，現場旗海飄揚；涂醒哲強調，這3年多來努力以赴，以氣魄、堅持及創意解決很多長年老案，為嘉義市帶來很多台灣第一，「政績才是王道」，他對嘉義市民有這種信任，市民會選一個願意為公共事務打拚的人，拜託市民繼續支持他為市民打拚，「守護嘉義民主聖地」。

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