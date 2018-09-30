反空污公投死人連署1.1萬份 中選會：犯罪可能性高

2018-09-30 16:45

〔記者林良昇／台北報導〕中選會今日表示，目前中選會已依法函請戶政機關於30日內完成查對10件全國性公民投票案，其中由國民黨立委盧秀燕領銜提出之「你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？」案，戶政機關依法查對結果已經彙整完竣，預計該案將提10月2日中選會委員會議討論。

中選會表示，該公投案連署人數為49萬7193人，戶政機關依法查對後結果顯示，由中選會發給連署書前連署人即已死亡人數有1萬1849人，約為全部連署人數之2.38%，比例不低。此種連署有相當高的可能性構成犯罪行為。刑事訴訟法第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發。10月2日中選會委員會議將討論，是否循中選會過去慣例，依法提出刑事告發。

中選會指出，此案連署人沒有簽名或蓋章的比例，以及經戶政機關判定為偽造情事的比例亦不低。中選會前於9月3日即應各地戶政機關之緊急請求，邀集內政部、警政署刑事局、法務部調查局及各直轄市、縣市政府民政局處開會決議，應依公投法規定辦理查對，即連署有偽造情事者，由戶政機關本於職權進行查對，如有偽造情事應依法予以刪除；且亦決議所有案件的查對標準均一致處理。

中選會表示，盧秀燕領銜提出之公投案，戶政機關依法查對結果日前已公布於中選會網站公民投票專區。至於其他9件公投案目前仍由戶政機關依法查對中，有關各該公民投票案件之進度及相關資訊等，可至中選會官網公投專區查詢。