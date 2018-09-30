吃林瑞圖軟釘 丁守中：選舉人情冷暖沒甚麼關係

丁說，他過去跟林都合作很好，自己與人為善且以地方發展為重，「我想在選舉，這種人情冷暖都沒甚麼關係」，但為了台北市建設發展，不能夠再停滯，會一步一腳印全力以赴。（記者鍾泓良攝）

2018-09-30 16:34

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午10時到無黨籍議員林瑞圖競選總部成立大會，而國民黨台北市長參選人丁守中也到場支持，但2人待遇大不同。林瑞圖稱自己沒有邀請丁守中，更抱怨丁守中看不起他，自己「不食嗟來食」，明顯不歡迎丁。丁守中說，怎麼會沒邀，就因為收到林瑞圖請帖，更說中間有數次電話聯繫，但對方都沒接到。丁說，他過去跟林都合作很好，自己與人為善且以地方發展為重，「我想在選舉，這種人情冷暖都沒甚麼關係」，但為了台北市建設發展，不能夠再停滯，會一步一腳印全力以赴。

丁守中表示，過去當立委時，只要林瑞圖需要邀請中央官員，過去都是由他負責發邀請函，而參選期間也比照其他議員，到議會拜訪過林兩次，但也補充兩次約好的時間，哪曉得林都剛好安排協調會，所以也沒約成。

媒體追問是否被放鴿子，至於外界揣測丁守中都追著柯文哲行程跑，丁說自己本來就安排既定行程，過去林瑞圖競總開幕，自己也都有去。

當丁守中聽到林瑞圖批說自己「不食嗟來食」時，連說兩次「不會吧！」丁說，以往地方協調會都合作不錯，大家都各自有支持者，自己也沒辦法限制對方發言，但自己以地方發展優先，一定跟議員好好合作。先前約訪撞到協調會未果，但持續也在約。