反空污公投18.2萬份遭剔除 盧秀燕：應通知連署人申復

國民黨台中市長參選人盧秀燕（右）將反空污列為重要政見。（盧秀燕競選總部提供）

2018-09-30 15:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨立委盧秀燕領銜的「反空污公投」，中選會審查連署書發現，「死人連署」高達1萬1849份；盧秀燕今日發布新聞稿回應，指中選會應該把無效連署書都列出，並通知相關連署人，讓有異議就能申復，這才是中選會應該有的格局和態度。

盧秀燕領銜的「反空污公投」，中選會審查連署書後，發現送交審查的49萬7193份連署中，有18萬2848份遭到剔除，其中身分證字號錯誤1萬2205份、姓名錯誤1萬3409份，而最受非議的「死人連署」達1萬1849份，佔總連署份數比例達2.3%。

盧秀燕今日以新聞稿回應，感謝挺身而出連署「反空污公投」的31萬至49萬位人民，顯示愈來愈多人都想改善這樣污染的環境，大家相挺認同她的理念，紛紛連署這份反空污公投案，對政府的能源政策提出異議，要求政府正視並全面檢討，共同維護環境生存權，用人民公決的力量讓下一代有永續發展的空間。

對於大量連署書遭剔除，盧秀燕則說，18餘萬份連署書被認定無效，是一件很可惜的事情，並認為，如果先入為主判定偽造，對實際可能符合資格的連署人民並不公平，不管認定無效的原因為何，外界一定有疑慮，都要重視每一位人民表達意見的連署權，中選會應該把無效的連署書每一份結果列出，並通知相關連署人，讓這些連署人有異議就能申復，才是中選會應該有的格局和態度。

她也強調，依「公民投票法」規定，中選會將於10月2日決定「反空污公投」的成案事宜，呼籲中選會應以「促成展現人民意志」的精神，正式讓公投成案，於年底選舉一併交付人民公決，讓全國人民都有權利表達自己的意見，維護我們生活環境的未來。