名嘴為姚文智站台 怒轟「票投柯文哲，等於投給習近平」

台北市長柯文哲先前上節目透露自己去過中國18次的經歷，引起不少人揣測他的統獨立場。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-09-28 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴余莓莓在今晚替民進黨台北市長候選人姚文智站台喊聲時，不忘批評姚文智對手柯文哲的統獨立場，余莓莓還說，選民投給柯文哲一票，等於投給習近平一票！

根據《新頭殼》報導，姚文智預計舉辦6場選舉後援會，首場於今天（28日）晚間7點登場，場地選在民進黨支持度最高的台北大龍峒。第一位上台替姚文智助選的就是名嘴余莓莓，她說，柯文哲統獨立場一直以來都被許多人重批，而中國的官媒央視還特地哄抬柯文哲多達2次，連前總統馬英九都沒這樣的待遇，因此，她認為柯文哲不僅親中，也是習近平最喜歡的「白色力量市長」，台灣如果想要守護未來、守護國家的首都，就必須提防愛國同心會、中國國民黨，還有柯文哲！

余莓莓說，現在台灣要面對的是積極想要收回台灣的習近平政府，今年年底的選戰、2020年的總統大選都會是關鍵一役。她呼籲，台北市民不只要相挺姚文智，更要阻止習近平的野心，屆時柯P如果成功連任市長，2020年又當選總統的話，等於中國可以控制台灣，「蓋給柯文哲一票，就等於蓋給習近平一票」。

王世堅之後上台替姚文智發聲時，也贊成余莓莓看法，他說，柯文哲已經成為中國併吞台灣最好的工具，批評柯文哲沒有所謂的國家意識，還跑去抱中國大腿，呼籲選民依定要用選票教訓他。