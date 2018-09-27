國艦國造 中科院仿真作戰艦戰情室曝光了

2018-09-27 19:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展將於今天在高雄展覽館開展，「國防館」為最大展區，為了國艦國造，中科院二代艦仿真的作戰艦戰情室首度曝光，採用「迅聯專案」研發的開放式戰鬥管理系統，可因應不同艦艇需要客製化。

國艦國造、潛艦國造為政府重大政策，國防部在第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展設置「國防館」，海軍推出「歷史的長廊～造艦回顧」，講述40餘年來造艦艱辛歷程。

「聯合制海作戰系統展區」呈現現代化海戰中從情監偵到武器端的作戰實需，更將作戰艦戰情室實際搬來現場，結合空軍制海兵力F-16戰機和P-3反潛機、中科院自製的雄二反艦飛彈和雄三超音速反艦飛彈，呈現聯合海、空、岸基載台聯合作戰的景況。

擁有高程度仿真的作戰艦戰情室也在現場曝光，中科院採用「迅聯專案」研發的開放式戰鬥管理系統，藉由與船艦防空、水面、反潛、電戰及資料鏈路系統結合的實際運作下，模擬透過海軍現有資料鏈路系統取得聯合作戰資訊，提供戰場共同戰術圖像，接受聯合作戰中心的指揮，執行聯合制海作戰任務。

此外，展區的戰情室外並搭配中科院光電追蹤系統、艦用雷射預警系統和外拋式反魚雷誘標，突顯在艦用載台作戰實需面，無論是情監偵到反制魚雷攻措施的支援。

  • 中科院在高雄國際海事船舶暨國防工業展展場打造仿真作戰艦戰情室。（記者洪臣宏攝）

    中科院在高雄國際海事船舶暨國防工業展展場打造仿真作戰艦戰情室。（記者洪臣宏攝）

  • 中科院在高雄國際海事展中展出雄三飛彈（右）及雄二飛彈（左）。（記者洪臣宏攝）

    中科院在高雄國際海事展中展出雄三飛彈（右）及雄二飛彈（左）。（記者洪臣宏攝）

  • 中科院在高雄國際海事展展場打造仿真作戰艦戰情室。（記者洪臣宏攝）

    中科院在高雄國際海事展展場打造仿真作戰艦戰情室。（記者洪臣宏攝）

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