國艦國造 中科院仿真作戰艦戰情室曝光了

2018-09-27 19:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展將於今天在高雄展覽館開展，「國防館」為最大展區，為了國艦國造，中科院二代艦仿真的作戰艦戰情室首度曝光，採用「迅聯專案」研發的開放式戰鬥管理系統，可因應不同艦艇需要客製化。

國艦國造、潛艦國造為政府重大政策，國防部在第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展設置「國防館」，海軍推出「歷史的長廊～造艦回顧」，講述40餘年來造艦艱辛歷程。

「聯合制海作戰系統展區」呈現現代化海戰中從情監偵到武器端的作戰實需，更將作戰艦戰情室實際搬來現場，結合空軍制海兵力F-16戰機和P-3反潛機、中科院自製的雄二反艦飛彈和雄三超音速反艦飛彈，呈現聯合海、空、岸基載台聯合作戰的景況。

擁有高程度仿真的作戰艦戰情室也在現場曝光，中科院採用「迅聯專案」研發的開放式戰鬥管理系統，藉由與船艦防空、水面、反潛、電戰及資料鏈路系統結合的實際運作下，模擬透過海軍現有資料鏈路系統取得聯合作戰資訊，提供戰場共同戰術圖像，接受聯合作戰中心的指揮，執行聯合制海作戰任務。

此外，展區的戰情室外並搭配中科院光電追蹤系統、艦用雷射預警系統和外拋式反魚雷誘標，突顯在艦用載台作戰實需面，無論是情監偵到反制魚雷攻措施的支援。