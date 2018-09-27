砸6億！花蓮日出香榭大道標案偷跑 代理縣長：先撤案

花蓮縣政府將斥資6億多元，在自由街上打造「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」。（記者王錦義攝）

2018-09-27 19:17

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府將耗資6億多元，在自由街打造「花蓮市日出觀光香榭大道整體景觀工程」，之前尚未通過細部計畫審核就先發標，遭縣議員莊枝財質疑偷跑。代理縣長蔡碧仲認為確實不符行政程序，今天下午決定先將標案撤下，對於預算可能遭中央收回，蔡碧仲說，若需辦理預算保留，他將親自與中央溝通。

縣府指出，經交通部觀光局來函指正：「請於工程預算書圖審查程序完備後再辦理上網公告招標，以符本局補助規定；如未完備審查程序即逕行發包，本局相關工程經費請自籌辦理」，若逕行發包，則本案中央補助金額將由縣府全額自籌負擔。

蔡碧仲認為，日出香榭大道計畫應依正當行政程序檢討後再行辦理，避免不合於中央補助規定，造成縣府不堪沉重財政負擔，原在3日公開招標，且訂於28日開標的標案先依據採購法相關規定撤下，等程序完備後再行招標。

擁有工務專業的副縣長張垂龍檢討計畫流程，發現確有相關程序尚未完備或與規定未合的情形，為避免日後細部審查核定版與決標簽約版內容有所不一，以致產生合約爭議。因此蔡碧仲決定先依據採購法相關規定，先行撤下招標公告，要求補足相關程序完備後再行招標。

而之前考量預算執行壓力及預算可能無法保留的問題，因此在前縣長傅崐萁任內先行辦理公開招標。蔡碧仲說，中央多次表示，全力支持地方重大建設，中央對於經費挹注責無旁貸，希望共同將建設做好，惟縣府因以撙節方式辦理及施作，將錢花在刀口上，且依照規定、依法行政，才是推動地方建設的正道。

花蓮縣政府指出，日出香榭大道105年7月26日經行政院核定工程總經費2.6621億元，其中花東基金75％（1.777億元）、交通部觀光局配合款15％（0.3534億元）、地方配合款10％（花蓮縣府自籌0.2369億元），石材鋪面約3.2億元則由花蓮縣府自籌（石材鋪面第一期1.8億元已於4月順利標脫）。觀光局審查委員認為計畫內容許多不符景觀設計要求，要求地方修正，因此目前仍在審理流程當中，不過，縣府之前為搶時效，已先公告招標土木工程標，但流標4次。