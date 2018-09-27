政治受難家屬挺轉型正義 分進合擊反制張天欽案

台灣政治受難者關懷協會名譽理事長蔡寬裕將對國民黨追打促轉會展開反制。（資料照）

2018-09-27 08:53

〔記者李欣芳／台北報導〕前促轉會副主委張天欽日前因「打侯論」的失言風波，使促轉會的形象遭受衝擊，近來國民黨對促轉會窮追猛打，二二八事件受難者家屬與白色恐怖事件受難當事人擔心落實轉型正義受到嚴重影響，目前紛紛展開反制，除了今天上午有抗議國民黨的行動外，二二八受難者家屬張秋梧主張應追究爆料張天欽失言錄音資料的前促轉會副研究員吳佩蓉涉及的洩密罪。

張天欽8月24日在促轉會召開內部會議直指新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，還說「這個不操作很可惜！」，當天負責會議錄音與紀錄的吳佩蓉因無法忍受張天欽言行，事後將錄音資料洩露給週刊。

張秋梧接受本報訪問表示，吳佩蓉在公家機關工作，卻私自將錄音外洩，已涉及洩密罪，她認為應予追究，同時應一併追查吳佩蓉的行為是否背後有人指使。

張秋梧也主張促轉會應該重新改組，由行政院長重新提名促轉會委員，不過。這部分二二八受難者家屬與白恐受難者有不同意見，不少人仍然認為促轉會應繼續運作。

此外，多名國民黨立委17日前往促轉會抗議，將寫有「東廠」的布條，黏貼在促轉會大門上，要求促轉會在廢除前全面停止運作，引發白色恐怖受難人與二二八受難者家屬的強烈不滿，台灣二二八關懷總會、五十年代白色恐怖案件平反促進會與台灣政治受難者關懷協會等團體今天上午10時將聯合赴國民黨中央黨部抗議，並宣布「物歸原主、奉還東廠名號」，要將「東廠」的牌子還給國民黨。

台灣政治受難者關懷協會名譽理事長蔡寬裕認為，真正的東廠是當年戒嚴時期的國民黨政權，當年的國民黨一手掌控8大情治系統迫害政治受難者，「當年的加害者，如今搖身一變成為被害者，這是顛倒是非！」。

蔡寬裕說，他們今天上午將到國民黨，準備了一個塑膠製的牌子，上面寫著「東廠」2字，東廠名號到奉還國民黨。