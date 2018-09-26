暫停絕食！以核養綠撤回連署書 不再向中選會補件

2018-09-26 19:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕以核養綠團隊日前為抗議中選會拒收2階段公投補件，在中選會前展開長達3周的接力絕食抗議。公投領銜人黃士修今發出聲明表示，因颱風潭美即將來襲，團隊決議在假處分庭結束後，將2.4萬份補件的連署書攜回，並決定在11月24日前，不再進行任何補件工作。黃士修強調，若中選會以奧步企圖做掉以核養綠公投，讓公投案無法與年底大選合併舉行，團隊將撤案、在明年秋天重啟提案。

國民黨前主席洪秀柱也現身絕食現場替黃士修等人加油打氣。洪秀柱表示，這群年輕人只是希望自己的聲音被聽見、讓外界了解自己的理想抱負，卻被號稱民主進步的黨派、宣稱獨立公正的機關拒於門外，他們的憤怒不是自己的意見是否得到大家認同，而是憤怒人民在違法亂紀的情況下，失去自由選擇的權利；洪秀柱說，看到這群年輕人她非常心疼也非常難過，她以長輩的身分要求他們，颱風要來了，應保留體力與實力，「暫時撤了吧，我們以後再來」。

黃士修在聲明中指出，以核養綠公投，自始至終都不是補考案，而是在合法期間繳交連署書遭拒，中選會明顯違反行政程序的信賴保護原則；黃士修表示，為了防止中選會以待補件之名，強行收取2.4萬連署書，並在10月16日以作票方式，將31.4萬件連署書拉到低於法定門檻，再要求用2.4萬連署書補件，強迫以核養綠公投在明年獨立舉辦，本團隊決定將再送件之連署書撤離現場，並確定在11月24日大選前，不再進行任何補件工作。

黃士修強調，不是中選會不收連署書，「是我們不給了」，只要無法確保10月中的審查沒有作弊、公投案可以跟大選合併舉行，這2.4萬份連署書，「我們就不給了」。

至於近期苗栗縣政府提案呼籲年底大選與公投脫鉤一事，黃士修受訪時表示，對此事「表示強烈譴責」，他認為，公投是否綁大選在公投法中有明文規定，並非中央或地方政府認為太麻煩就能脫鉤，「這是違法的事」，呼籲政府應依法行政。