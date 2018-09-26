韓國瑜否認說過要蓋賭場 陳其邁競辦：別再轉彎

2018-09-26 17:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜、近日大動作否認主張在旗津設觀光賭場，並於今日於臉書發文，再提修法將旗津納入離島建設條例一事﹔陳其邁競選辦公室發言人林瑩蓉表示，凡走過必留下痕跡，韓國瑜從立法院到選市長，始終如一都在推賭場，根本就是賭場的祖師爺，林瑩蓉強調高雄不需要賭場，呼籲韓國瑜應公開向高雄人承認自己說過的話，不要再轉彎閃躲。

林瑩蓉表示，韓國瑜在1994年12月8日擔任第二屆立委時，提出觀光賭場設置條例草案，更在1996年9月16、18日擔任立院召委時，排定並審查自己所提賭場法案，韓國瑜早在24年前就有賭場主張，根本就是台版賭場祖師爺。

陳其邁競辦發言人高偉勝說，2018年1月17日，韓國瑜在黨內初選時接受專訪，提出在小港機場蓋「境外賭場」訴求，並談到因為老百姓沒辦法進去，所以宗教團體，婦女團體無法去抗議。

高偉勝強調，當時韓國瑜說要設賭場，連初選對手立委陳宜民都看不下去，並在1月22日受訪中指出，由此可見韓國瑜並非真心想要參選高雄市長﹔韓國瑜如今卻否認，根本是博壞爻的行為，說要蓋還耍賴。

陳其邁競選發言人張以理則表示，今年8月16日、17日、18日，韓國瑜大動作連續三天辯護設立賭場主張，先提到了旗津離島建設條例與觀光賭場，再舉日本、新加坡也核准設置賭場，要讓去濟州島賭博的人來高雄，只要合法的錢，高雄都要賺。

陳其邁競辦發言人團呼籲身為市長參選人的韓國瑜敢做敢當，不要平常一副侃侃而談的樣子，遇到質疑就轉彎不敢面對，恐怕比吳敦義還會轉彎，成為標準白海豚2.0。